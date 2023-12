Nio-rijders gaan betalen voor batterijwissels: blijft goedkoper dan tanken

Op dit moment kunnen Nio-rijders hun lege batterij gratis swappen voor een volle bij elk batterijwisselstation. Maar op 1 april 2024 gaat dat veranderen. Deze prijs rekent Nio straks voor een volle batterij.

De prijs van een volle batterij voor je elektrische Nio is vanaf 1 april een optelsom van twee bedragen: je betaalt voor de stroom in de batterij en voor het wisselen van de batterij zelf.

Kostenpost 1: stroom

De stroom die je moet afrekenen, is het energieverschil tussen de (bijna) lege batterij die je inlevert en de (bijna) volle batterij die je weer mee krijgt. Nio hanteert een stroomprijs van 0,44 euro per kWh. Dat is aanzienlijk minder dan de 0,69 euro per kWh die Fastned en Shell Recharge rekenen voor snelladen. Volgens Nio worden de batterijen in Power Swap Stations tijdens daluren opgeladen en deelt het merk de lagere kosten met zijn gebruikers.

Stel dat je in een Nio ET5 met een 75-kWh batterij rijdt. Je levert het accupakket in met 10 procent en krijgt een ‘volle’ met 90 procent. Dan is het energieverschil 56,4 kWh en betaal je 24,82 euro aan stroom. Ter info: 56,4 kWh is 80 procent van de bruikbare capaciteit (70,5 kWh).



Kostenpost 2: servicekosten

Nio brengt vanaf 1 april ook servicekosten in rekening voor het gebruik van Power Swap Stations: 10 euro per batterijwissel. Maar de eerste twee swaps van elke maand zijn gratis, want als Nio-rijder krijg je maandelijks twee batterijwisselcoupons. En dat aantal kan oplopen als beloning voor regelmatig swappen, of als Nio tijdens een actieperiode extra gul is.

Op deze manier kosten de eerste twee batterijwissels van de maand dus 24,82 euro aan stroom, maar vanaf de derde swap komt er een tientje servicekosten bij. Dan betaal je 34,82 euro voor een volle batterij.

Batterijwissels goedkoper dan tanken

Om de prijsvergelijking met benzine te maken, kijken we hoeveel kilometers je kunt rijden in ruil voor die 34,82 euro. Volgens onze Nio ET5 actieradiustest kom je met 56,4 kWh aan stroom precies 331 kilometer ver.

Ter vergelijking pakken we de Mercedes C-klasse erbij. De C300 heeft bij 100 km/h een benzineverbruik van 5,8 l/100 km. Als je daarmee 331 kilometer wilt afleggen, moet je 19,2 liter benzine tanken. Als je langs de snelweg tankt en de adviesprijs van E10 betaalt (2,052 euro), dan ben je 39,40 euro kwijt. Bij een goedkope pomp die 1,86 euro rekent, ben je voor 35,71 euro klaar.



Conclusie

De verschillen zijn klein, maar de Nio-rijder die de volle mep betaalt voor een volle batterij van een Power Swap Station, is dus nog altijd 1 euro goedkoper uit dan de prijsbewuste benzinerijder.

Goed om te weten: batterijwissels zijn alleen mogelijk als je de batterij niet koopt maar huurt. Dat bedrag (in dit geval 169 euro per maand) hebben we niet meegenomen in het rekenvoorbeeld. Want bij elke EV betaal je linksom (koop) of rechtsom (huur) voor het accupakket.