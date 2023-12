Alfa Romeo Milano (2024): zo gaat deze compacte suv een prachtig merk redden

De nieuwe compacte suv van Alfa Romeo heeft eindelijk een naam: Alfa Romeo Milano. De Milano komt onder de Tonale in het modellengamma en de Italianen hopen op een daverend verkoopsucces.

Iedereen is door Alfa Romeo op het verkeerde spoor gezet. De Italianen deelden 6 december de coördinaten van de Brennerpas op X, waardoor mensen er vanuit gingen dat het aankomende model Brennero ging heten. Maar nee: uit een persbericht van Alfa Romeo blijkt nu dat ze gekozen hebben voor de modelnaam Milano. Een eerbetoon aan de stad waar Alfa Romeo in 1910 werd opgericht.

Opvolger van de MiTo

Technisch gezien is de Milano de opvolger van de Alfa Romeo MiTo, de compacte hatchback die van 2008 tot 2019 in productie was. Met de Milano gaat het merk zich weer begeven in het populaire B-segment. Alfa Romeo noemt de Milano zijn eerste Sport Urban Vehicle (in plaats van Sport Utility Vehicle). De compacte suv wordt duidelijk gepositioneerd onder de Alfa Romeo Tonale en heeft de potentie om het merk weer op de kaart te zetten.

Alfa Romeo Milano specificaties

De Milano wordt in april 2024 officeel onthuld en zal in ieder geval beschikbaar worden als mild-hybrid en met een volledig elektrische aandrijflijn. Dat maakt dit de allereerste EV van Alfa. De Milano wordt ongeveer 4,1 meter lang en 1,8 meter breed en gaat op hetzelfde E-CMP platform staan als de Jeep Avenger.

Met die informatie kunnen we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de rest van specificaties zelf invullen. De elektrische aandrijflijn die al de concerngenoten van de Milano, zoals de Peugeot e-2008, Opel Mokka Electric en Jeep Avenger hebben, kunnen we ondertussen bijna dromen: 156 pk vermogen, gekoppeld aan een batterij van 54 kWh die zorgt voor een actieradius van om en nabij de 400 kilometer.

Daarbij heeft Alfa Romeo-CEO Jean-Philippe Imparato bevestigd dat de elektrische versie van de Milano als vierwielaandrijver kan worden besteld. Daarmee wordt de Alfa de eerste compacte suv van Stellantis die dat aanbiedt. De Milano gaat worden verkocht in drie uitrustingsniveaus: Perfor, Veloce en een speciale Launch-editie. De suv zal worden gebouwd in de Alfa-fabriek in Tychy, Polen. Volgens Alfa Romeo moet de Milano gaan zorgen voor ongeveer 40 procent van de wereldwijde verkopen.

Plannen Alfa Romeo

Het merk uit Milaan heeft in het persbericht van de Milano een inkijkje gegeven in de toekomstplannen. In 2024 debuteert de Milano en een jaar later wordt de eerste Alfa Romeo onthuld die exclusief wordt geleverd als EV. In 2027 moet het modellengamma van Alfa Romeo volledig elektrisch zijn. Alfa laat nog niets los over hoeveel EV’s het precies wil hebben in 2027.