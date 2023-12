Renault Scenic E-Tech zet Tesla Model Y voor schut met zijn prijs en actieradius

In september zagen we de nieuwe Renault Scenic E-Tech al in vol ornaat op ons scherm, nu zijn ook de prijzen van de elektrische suv bekend. Met de Scenic lijkt Renault een serieuze concurrent in handen te hebben voor de Tesla Model Y.

Voor de mensen die ons bericht over de nieuwe Scenic in september hebben gemist: deze nieuwe EV van Renault heeft qua ontwerp niets met zijn MPV-aartsvader te maken, maar is volledig volgens de laatste mode een suv. Technisch is de Scenic voor het overgrote deel identiek aan de Megane E-Tech. Hij heeft wel een andere ontwerper; de Scenic is door Gilles Vidal getekend, die sinds 2020 bij Renault in dienst is. De elektrische Scenic is meteen het visitekaartje voor het ontwerp van komende Renault-modellen.



Renault Scenic (2024) prijzen

De nieuwe volledig elektrische Renault Scenic is vanaf 42.470 euro op te halen bij de plaatselijke Renault-dealer. Deze instapper heet ‘Evolution’ en heeft 170 pk en een accupakket van 60 kWh, waarmee de suv tot 430 kilometer komt op één lading (WLTP). Snelladen doe je met maximaal 130 kW.

Een Scenic met deze aandrijflijn kan je ook laten uitvoeren als ‘Techno’. Hierdoor krijg je extra’s als kunstleren bekleding, parkeersensoren voor en achter, een warmtepomp en een 12-inch multimediascherm in plaats van het standaard touchscreen van 9 inch.

De Scenic is er ook met 220 pk en een accupakket van 87 kWh. Met deze aandrijflijn bedraagt de actieradius maar liefst 625 kilometer. Ook snelladen gaat nu sneller met maximaal 150 kW. Het Techno-uitrustingsniveau is standaard. Hiervoor leg je 47.970 euro neer.

Voor een kleine 2 mille extra krijg je de Esprit Alpine, met extra’s als grotere lichtmetalen wielen (20 inch), stoelverwarming voorin en stuurverwarming. Voor nog eens 1900 euro bestel je het topmodel Iconic. Op deze Scenic zitten luxes als adaptieve cruise control, een Harman Kardon-geluidsinstallatie en elektrisch verstelbare voorstoelen.

Een bedreiging voor Tesla?

Zoals gezegd gaat de Scenic zijn pijlen richten op de Tesla Model Y. Dat is nogal een concurrent om te hebben, want de suv van de Amerikanen wordt dit jaar vrijwel zeker de bestverkochte auto van Nederland én Europa.

Maar de nieuwe Scenic heeft de juiste getallen. De basisprijs van de Franse suv wordt namelijk ruim 2,5 mille lager dan die van de Model Y (minimaal 44.990 euro). Ook wat betreft de maximale actieradius verslaat de nieuweling de Model Y ruim (625 km vs 533 km). Wie komend voorjaar dus in de markt is voor een elektrische suv, gaat de eerste creatie van Gilles Vidal een keer proefrijden.