Dit zijn de 5 goedkoopste private lease auto’s uit China

Er komen steeds meer Chinese auto's naar Nederland en daar kun jij van profiteren! Dit zijn de 5 goedkoopste Chinese auto’s in de private lease.

Private lease is een relatief nieuwe vorm van autorijden waarbij je voor een vast maandbedrag de beschikking krijgt over een nieuwe auto. In dit bedrag zitten kosten als afschrijving, verzekering en onderhoud al verwerkt. Daar komen alleen de stroom- of brandstofkosten nog bij. Dit maakt autorijden zowel overzichtelijk als zorgeloos, aangezien alles al voor je is geregeld.

Wij zetten de 5 goedkoopste Chinese auto’s uit onze private lease vergelijker op een rijtje en duiden ze door de specificaties, pluspunten en minpunten te noemen. Zo zie jij heel snel welke auto bij jou past.

BYD Dolphin

Specificaties

Uitvoeringen Active Boost Comfort Design Vermogen (pk) 95 177 177 204 Koppel (Nm) 180 260 310 310 Accucapaciteit (kWh) 46 46 62 62 WLTP-actieradius (km) 340 310 427 427 Laadvermogen (kW) 7 11 11 11 Snellaadvermogen (kW) 60 60 60 88

Pluspunten



+ Bijzonder rijk uitgerust vanaf basismodel

+ LFP Blade-batterij van BYD is veilig en efficiënt

+ Volwaardige elektrische C-segmenter (gezinsauto)

+ Comfortabele stoelen en prima veercomfort

Minpunten

- Gevoelloze besturing

- Basismodel laadt met maximaal 7 kW en dat is langzaam

- Snellaadvermogen over de hele linie niet erg indrukwekkend

De BYD Dolphin is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Dolphin private lease prijzen.

MG 4

Specificaties

Uitvoeringen Standard Comfort Luxury Vermogen (pk) 170 204 204 Koppel (Nm) 250 250 250 Accucapaciteit (kWh) 51 64 64 WLTP-actieradius (km) 350 450 435 Laadvermogen (kW) 6,6 11 11 Snellaadvermogen (kW) 88 140 140

Pluspunten



+ Comfortabele vering en ergonomie

+ Complete uitrusting vanaf basismodel

+ Goedkope concurrentie van de VW ID.3



Minpunten

- Bediening van het touchscreen is wennen (kleine knoppen, hard drukken)

- Basismodel kan slechts laden met maximaal 6,6 kW

- Veel windgeruis

De MG MG4 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 444,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle MG MG4 private lease prijzen.

MG ZS

Specificaties

Uitvoeringen Comfort + Luxury Comfort Long Range + Luxury Long Range Vermogen (pk) 177 156 Koppel (Nm) 280 280 Accucapaciteit (kWh) 51,1 72,6 WLTP-actieradius (km) 320 440 Laadvermogen (kW) 6,6 11 Snellaadvermogen (kW) 75 94

Pluspunten



+ Ruim en praktisch

+ Rijke standaarduitrusting

+ Betaalbaar

Minpunten

- Hinderlijke middentunnel

- Ergonomie niet ideaal door beperkte verstelmogelijkheden

- Ook dit basismodel laadt met maximaal 6,6 kW

- Bespaard op geluidisolatie



De MG ZS is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 469,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle MG ZS private lease prijzen.

MG 5

Specificaties

Uitvoeringen Comfort Standard Range + Luxury Standard Range Comfort Long Range + Luxury Long Range Vermogen (pk) 177 156 Koppel (Nm) 280 280 Accucapaciteit (kWh) 50,3 61,1 WLTP-actieradius (km) 320 400 Laadvermogen (kW) 11 11 Snellaadvermogen (kW) 87 87

Pluspunten



+ Stationwagon dus handige kofferbak (479 liter)

+ Uitgebreide standaarduitrusting

+ Een van de weinige elektrische stationwagons

Minpunten

- Vage en lichte besturing

- Geen vlakke laadvloer

- Been- en hoofdruimte achterin

De MG 5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 484,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle MG 5 private lease prijzen.

BYD Atto 3

Specificaties

Uitvoeringen Comfort + Design Vermogen (pk) 204 Koppel (Nm) 310 Accucapaciteit (kWh) 62 WLTP-actieradius (km) 420 Laadvermogen (kW) 11 Snellaadvermogen (kW) 88

Pluspunten



+ LFP Blade-batterij is veilig en efficiënt

+ Zeer compleet uitgerust

+ Kleurrijk interieur



Minpunten

- Snellaadvermogen van 88 kW is niet indrukwekkend

- Stoelen zitten niet geweldig

- Rumoerig door rijwind

De BYD Atto 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 509,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Atto 3 private lease prijzen.

Private lease Chinese auto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in private lease vergelijker van Auto Review. Daar vind je ook private lease deals voor EV’s met minimaal 600 kilometer actieradius.