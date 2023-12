"Toyota houdt consumenten voor de gek met termen als 'elektrificatie'"

Een Amerikaanse consumentenorganisatie heeft een klacht over Toyota ingediend bij de Federal Trade Commission. Het beweert dat Toyota consumenten heeft misleid door niet precies te vertellen in hoeverre zijn modellen geëlektrificeerd zijn.

Concreet zegt Public Citizen dat Toyota consumenten opzettelijk voor de gek houdt door de mate van elektrificatie in zijn commerciële campagnes te overdrijven. De belangenorganisatie is van mening dat Toyota duidelijker moet zijn over de EV-mogelijkheden van zijn hybride, plug-in hybride en volledig elektrische auto's.



Toyota heeft in Amerika meerdere campagnes lopen die moeten benadrukken hoe duurzaam het merk wel niet is. Die heten 'Beyond Zero', 'Electrified Diversified' en 'To Each Their Own Electric'. Ongetwijfeld knap bedacht door de marketingafdeling van Toyota, maar consumenten snappen er geen snars van.

Bepaalde beweringen die Toyota in advertenties doet, zouden consumenten op het verkeerde been kunnen zetten en ze het idee geven dat Toyota een leider is op het gebied van EV's. En wie het autonieuws ook maar een beetje volgt, weet dat dit niet het geval is.

Beetje muggenziften is het wel

Als je het ons vraagt, is het allemaal wel een beetje muggenziften. Als voorbeeld wordt een advertentie van de nieuwe Toyota Prius genoemd waarbij de auto door de bliksem getroffen wordt alsof het een elektrische auto is. Maar volgens de aanklager is de Prius een hybride en heeft hij niet eens een laadpoort. In de VS is de Prius er als gewone hybride en als plug-in hybride, maar volledig elektrische is-ie inderdaad niet.

Maar dit neemt niet weg dat de verschillende vormen van elektrificatie (mild-hybride, hybride, plug-in hybride en EV) voor ons gesneden koek is, maar voor menig consument nog abacadabra.

Ook Lexus ligt onder vuur

Ook over de advertenties van dochtermerk Lexus is de Amerikaanse waakhond niet te spreken. Hierin prijst Lexus zijn modellen met een verbrandingsmotor aan, maar met de toevoeging 'electrified'. Terwijl Lexus in Amerika nog maar één EV aanbiedt, de Lexus RZ 450e.

Dat Lexus zijn hybride modellen aanbeveelt met de eigenschap van een 'zelfopladende elektrische aandrijflijn' maakt het er voor de nietsvermoedende consument alleen maar onduidelijker op. De auto heeft immers ook een verbrandingsmotor. In Noorwegen werd deze kreet daarom al eerder in de ban gedaan. En ook in Nederland is-ie bij het grofvuil gezet.

Hoe zit dat in ons land?

Op toyota.nl lezen we dat Toyota 'de onbetwiste leider is op het gebied van elektrificatie'. Daar kun je inderdaad je vraagtekens bijzetten. Het klopt dat Toyota al in 1997 een auto had die geëlektrificeerd was (namelijk de eerste Prius). Maar een willekeurige consument denkt wellicht alleen aan volledig elektrische auto's. En dan klopt de bewering niet. Verder staan op de pagina van 'alle elektrische modellen' ook de hybride modellen zoals de Toyota Yaris Cross. Tja, zeg het maar ...