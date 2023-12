Jouw benzine-auto ombouwen tot elekrisch - dat kan sneller en goedkoper dan je denkt

Hoewel er steeds meer EV’s bijkomen, hebben de meeste auto's nog gewoon een verbrandingsmotor. Een Duitse start-up heeft de oplossing om ook deze auto’s uitstootvrij te maken.

Het Duitse bedrijf e-Revolt bouwt auto’s met een benzine- of dieselmotor om tot EV. Dit idee is niet direct origineel of onderscheidend, maar de razendsnelle inbouwtijd van 8 uur is dat wel. Daarbij beperkt e-Revolt zich niet tot peperdure klassiekers, zoals veel concurrerende ombouwbedrijven doen. De Duitsers willen doodnormale auto’s ombouwen en richten zich dan ook op meer volume. De conversietechniek is momenteel beschikbaar voor maar liefst 42 modellen.

Het ombouwproces

Maar hoe gaat zo’n ombouw dan in zijn werk? Allereerst checkt e-Revolt of jouw auto geschikt is voor de conversie naar volledig elektrisch. Een Volkswagen Golf 7 is in elk geval geschikt, want deze is gebruikt op alle voorbeeldfoto’s van het bedrijf.

De tweede stap is het verwijderen van de verbrandingsmotor. Dit moet zorgvuldig gebeuren; een groot aantal onderdelen kan worden verwijderd, terwijl bepaalde componenten van de oude aandrijflijn blijven zitten. Oude onderdelen worden overigens niet weggegooid, maar keurig gerecycled.



Nadat er ruimte is gemaakt in de motorruimte, bouwt e-Revolt de elektrische aandrijflijn en het accupakket in. Er wordt een speciale computer geïnstalleerd die ervoor zorgt dat de nieuw toegevoegde onderdelen in harmonie werken met de originele componenten van de auto.

Het bedrijf levert alles wat nodig is om de ombouw te voltooien, inclusief slangen en schroeven. Tot slot wordt een nieuw infotainment-achtig scherm op het dashboard geplaatst, waarop alle EV-gerelateerde informatie staat.

Technische specificaties en kosten

Over de grootte van het accupakket rept e-Revolt met geen woord, maar volgens de Duitsers levert een omgebouwde EV een actieradius af tussen 250 en 300 kilometer. De kans is echter groot dat het bedrijf binnen afzienbare tijd ook accu's met een groter bereik kan leveren.

Het proces kost afhankelijk van de auto tussen de 12.000 en 15.000 euro. Echt goedkoop is dit niet, zeker omdat je je eigen auto moet meenemen. Daartegenover is het nog altijd voordeliger dan een nieuwe EV. Momenteel is de Dacia Spring de goedkoopste nieuwe EV, met een vanafprijs van 21.750 euro. Alleen heb je dan maar 44 pk en een actieradius die niet groter is dan bij een omgebouwde ICE-auto. Ook is het ombouwen van een benzine- of dieselauto een stuk milieuvriendelijker dan het kopen van een nieuwe elektrische auto.