Waarom Mazda bewust lang heeft gewacht, maar nu aan 8 nieuwe EV's werkt

Mazda is een merk dat niet bepaald bekend staat om zijn EV’s. Dat blijkt een bewuste keuze van de Japanners, maar daar gaat richting het einde van dit decennium verandering in komen.

CEO Masahiro Moro legt in gesprek met Automotive News de gedachtegang uit achter de tactiek van Mazda. Volgens de topman heeft het merk zich bewust niet als marktleider, maar als volger opgesteld. Daar heeft de directeur - die eerder dit jaar de leiding nam bij Mazda - een goede reden voor: “Voor ons is de vraag naar elektrische modellen te onzeker. Op dit moment zijn klanten nog steeds op zoek naar alternatieven die geen elektrische voertuigen zijn.”

8 nieuwe EV’s van Mazda



Op dit moment is de Mazda MX-30 de enige elektrische auto in het modellengamma van de Japanners, maar daar gaat verandering in komen. Volgens Mazda moet in 2030 tussen de 25 en 40 procent van de wereldwijde verkopen elektrisch zijn. Om dit te bewerkstelligen wil het merk tussen nu en dan op de proppen komen met 8 nieuwe EV’s.

De nieuwe elektrische auto’s zullen in fases worden gepresenteerd. Tussen 2025 en 2027 komen de eerste modellen op de markt in thuisland Japan, waarna het merk in 2028 wil uitbreiden naar Noord-Amerika. Twee jaar later moeten alle 8 nieuwe EV’s wereldwijd beschikbaar zijn.

Nieuw platform

Mazda heeft een afdeling gelanceerd om deze nieuwe auto's te ontwikkelen op basis van een nieuw EV-platform, dat naar verwachting tussen 2025 en 2027 zal debuteren. Verder wil Mazda samenwerken met Toyota voor de software en accupakketten. Maar liefst 90 procent van de software zal gebaseerd zijn op die van Toyota, inclusief de hardware en besturingssystemen.

Volgens Moro heeft Mazda de samenwerking met Toyota nodig: “Het is veel efficiënter omdat de software in de toekomst de basis zal vormen voor veel producten. Mazda kan het als een individueel bedrijf niet alleen doen.”

Ook een elektrische Mazda MX-5?

Wij juichen de ontwikkeling van nieuwe elektrische modellen van Mazda toe. De Mazda MX-30 is een ontzettend leuk rijdende auto, maar stelt teleur met zijn actieradius. Wellicht dat een samenwerking met Toyota de EV-techniek van Mazda verder kan helpen. Daarbij hopen we van harte dat een van de 8 nieuwe elektrische auto’s een nieuwe Mazda MX-5 is, aangezien een leuke roadster een goede toevoeging zou zijn aan het straatbeeld vol grote suv’s. Fingers crossed.