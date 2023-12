Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 49 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Toyota weer in waterstof gelooft en Amsterdam naar 30 km/h gaat. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Toyota gelooft weer in waterstof en let op de prijs

Toyota blijft in waterstof geloven en komt in 2026 met een nieuwe brandstofcel die zijn weg vindt naar personenauto’s. Deze derde generatie brandstofcel zorgt voor meer range en lagere prijzen. Toyota streeft naar schaalvoordeel, dus de kosten drukken door op grotere schaal te produceren. Kortom, als jij al je vrienden en familieleden overtuigt van rijden op waterstof, verkoopt Toyota zoveel brandstofcellen dat de prijzen van de auto’s omlaag kunnen. Misschien wel zo laag.

+ Top – De nieuwe Suzuki Swift maakt ons blij

Suzuki is een sympathiek merk dat nooit gekke dingen doet. Bij een nieuwe Suzuki Swift - te koop als hybride met automaat en handbak - herken je altijd de voorganger. Dat is nu ook weer zo. Maar als je beter kijkt, zie je talrijke kleine, doordachte vernieuwingen.

+ Top – Stellantis-CEO geeft EV-bouwers het goede voorbeeld

Volgens de CEO van Stellantis moeten automerken het zo snel mogelijk voor elkaar krijgen om EV’s te maken die zowel betaalbaar als winstgevend zijn, anders zitten ze binnenkort met een groot probleem. Hij legt uit hoe het Stellantis gelukt is met de Citroën ë-C3.

- Flop – In Amsterdam mag je nog maar 30 km/h rijden

Amsterdam maakt zich op voor een nieuwe maximumsnelheid van 30 km/h. Die gaat vanaf vandaag (vrijdag 8 december 2023) op de meeste Amsterdamse wegen in. Wie dan nog 50 km/h rijdt, kan een boete krijgen die hoger is dan wanneer je door rood rijdt.

- Flop – Toyota komt met nieuwe EV’s, maar het duurt lang

Toyota bewijst dat het toch in elektrische auto’s gelooft, door de autowereld voor 2026 te verrijken met zes elektrische modellen. En dan hebben we het over personenauto’s met een batterij – bij deze zes zitten geen waterstofauto’s of bedrijfswagens. Maar het duurt evengoed lang. De Toyota Urban SUV Concept kan Toyota’s eerste EV-knaller worden, maar die staat niet voor eind 2024 bij de dealer.

- Flop – Met de auto naar de kerstmarkt in Duitsland is bloedlink

Oké, misschien niet bloedlink, maar het is wel een gedoe. Lees onze 8 tips zodat je goed voorbereid naar de kerstmarkt in Duitsland kunt. Daar vind je behalve de mooiste kerstversieringen ook heerlijke bratwurst, warmgerookte zalm en hartverwarmende glühwein. Oké, we gaan toch.