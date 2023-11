Vernietigend rapport: EV’s veel minder betrouwbaar dan auto’s met verbrandingsmotor

Elektrisch rijden is nog relatief nieuw, waardoor er nog weinig bekend is over de betrouwbaarheid ten opzichte van traditionele verbrandingsmotoren. Volgens een Amerikaans rapport zijn elektrische auto’s een stuk minder betrouwbaar. Maar er is een ander type aandrijflijn die nog minder betrouwbaar is.



Het rapport komt van onderzoeksbureau Consumer Reports, dat een grootschalige enquête heeft opgezet om de betrouwbaarheid van auto’s te achterhalen. In het onderzoek werden eigenaren gevraagd naar de problemen die zij ervaarden met hun voertuigen. Wat bleek? Automobilisten met een elektrische auto hadden 79 procent meer problemen dan eigenaren van auto’s met een verbrandingsmotor.

Technisch ingewikkeld

Een van de verklaringen voor het grote verschil is dat de techniek van een elektrische aandrijflijn vrij nieuw is, waardoor er relatief veel kinderziektes kunnen voorkomen. En omdat elektrische auto's gemiddeld genomen nieuwer zijn dan auto's met verbrandingsmotor, is een groter aandeel volgehangen met gecompliceerde technische systemen, zoals semi-autonome rijassistentie. Deze systemen blijken nog altijd vrij storingsgevoelig, mede omdat ze zo ingewikkeld in elkaar zitten. Dat elektrische auto’s hier vaker last van hebben, is simpelweg te verklaren doordat ze er vaker mee zijn uitgerust dan ICE-auto's. Met het aandrijfconcept an sich heeft het dus eigenlijk niks te maken.

Mensen die toch een elektrische auto willen kopen, doen er volgens Consumer Reports goed aan om een model aan te schaffen dat al even op de markt is. “Hoe langer een voertuig of technologie in productie is, hoe beter de bugs worden opgelost. De autofabrikanten die eerder elektrische auto’s hebben geproduceerd, verbeteren de betrouwbaarheid”, aldus een topman van het bedrijf in gesprek met Automotive News.

Plug-in-misère

Elektrische auto’s werden echter niet als minst betrouwbare aandrijflijn aangemerkt in het onderzoek. Deze twijfelachtige eer komt plug-in hybrides toe. Deze auto’s hebben te maken met dezelfde problemen als elektrische auto’s, maar daarbovenop ook nog met euvels van verbrandingsmotoren. Ook is de aandrijflijn door de combinatie van twee motoren gecompliceerd. Door deze combinatie hadden plug-in hybrides gemiddeld 146 procent meer problemen dan auto’s met alleen een verbrandingsmotor.

Verrassend genoeg kwamen hybrides zonder stekker juist als meest betrouwbaar uit de test. Uit de enquête bleek dat hybrides gemiddeld 26 procent minder problemen kende dan auto’s met een verbrandingsmotor.