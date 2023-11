Deze modellen van Audi komen eraan in 2024

2023 is voor Audi een jaar om snel te vergeten, met exact nul nieuwe modellen. Maar in 2024 gaat Ingolstadt los met onder meer de A4 e-tron, de A5, de A6 e-tron en de Audi Q6 e-tron. Alles wordt anders, zelfs de naam van de modellen.



Voor spannend autonieuws hoefde je in 2023 niet bij Audi aan te kloppen. Het bleef bij een facelift voor de Audi Q8 en Q8 e-tron. Maar in 2024 vindt er een nieuwsexplosie plaats bij Audi. In vrijwel elk autosegment is iets te melden. Audi wil in elk relevant segment een auto met verbrandingsmotor aanbieden, én een elektrische auto.



We beginnen met nieuws op het namenfront, want Audi gooit alle vertrouwde typebenamingen op de schop. In het nieuwe systeem zijn alle even getallen gereserveerd voor de elektrische modellen, terwijl de oneven cijfers wijzen op een Audi met een verbrandingsmotor. Best simpel, toch?

Nieuwe Audi A6, Q6

De nieuwe modelnaamstructuur wordt voor het eerst gebruikt bij de introductie van de nieuwe Audi A6 e-tron in 2024. Dit volledig elektrische model krijgt dus een naam die al bezet is. De oplossing is eenvoudig: de huidige Audi A6 gaat voortaan door het leven als Audi A7. Dat betekent ook dat de A7 zoals we hem nu kennen gaat verdwijnen.

Een ander voorbeeld is de nieuwe Audi Q6 e-tron, een volledig elektrische suv die als uitstootvrij alternatief gaat dienen voor de populaire Audi Q5. Alsof het niet genoeg is, komt in 2024 ook de Audi A4 nog op de markt. Volgens de nieuwe Audi-logica gaat de elektrische versie door het leven als Audi A4 e-tron en de versies met verbrandingsmotor als Audi A5.



Waarschijnlijk komt in 2024 ook een nieuwe Audi Q3 op de markt (met verbrandingsmotoren dus), die technisch identiek is aan de Volkswagen Tiguan en de Cupra Terramar, waarmee hij gebroederlijk van de band zal rollen in de Spaanse fabriek.

Audi A3 facelift



Er is ook iets minder groots nieuws. Zo krijgt de Audi A3 in 2024 een facelift en komen er ook nieuwe sportieve versies, zoals de S3 en de RS 3. Ook van de Audi A5 kunnen we weer sportieve derivaten verwachten: de S5 en de RS 5. Tot slot krijgt de Audi Q7 in 2024 een facelift.



PPE-platform

Dat Audi zoveel modellen in één jaar kan presenteren, is te danken aan het nieuwe PPE-platform voor elektrische auto's. Zowel de Audi A4, A6 als Q6 is op dat platform gebaseerd. De Porsche Macan is de eerste auto van de Volkswagen-groep met dit platform. Dankzij het modulaire platform kunnen de merken van de Volkswagen-groep eindeloos variëren met de wielbasis, de bodemvrijheid en de spoorbreedte. Het platform is dan ook geschikt voor verschillende carrosserieën. Van grote en middelgrote SUV’s tot lage en sportieve modellen en stationwagons.



800 volt-techniek

Ook met de grootte van het batterijpakket kan worden gevarieerd. Het PPE-platform is zowel te combineren met zowel achter- als vierwielaandrijving. Bij de versies met vierwielaandrijving, is aan beide assen een elektromotor gekoppeld. Audi geeft nog niet alle details vrij, maar de nieuwe modellen krijgen 800 volt-techniek en het laadvermogen kan oplopen tot liefst 350 kW.



Audi is ook trots op de verlichting van de nieuwe modellen. De koplampen en achterlichten bestaan uit zoveel OLED-panelen en segmenten, dat ze prachtige lichtshows kunnen vertonen. Continu veranderend lichtbeeld ziet er niet alleen gaaf uit, het wordt ook gebruikt om andere weggebruikers te waarschuwen. Zo kunnen de digitale achterlichten van de A4 e-tron, A6 e-tron en Q6 e-tron waarschuwingssymbolen vertonen om anderen te attenderen op ongevallen of stilstaande auto’s. Alle elektrische modellen krijgen de bekende single frame-grille, zonder luchtroosters.

Nieuws over de Audi A4 e-tron (2024)



Met de Audi A4 e-tron (2024) zet Audi vol de aanval in op de Tesla Model 3. De Duitsers gooien daarbij hoge laadsnelheden in de strijd en mikken op een actieradius van minstens 600 kilometer.De A4 e-tron is geen sedan meer, maar een hatchback (een grote achterklep dus, net als de oude A5 Sportback). Het is goed mogelijk dat er ook een stationwagon op de markt komt.



Dit weten we over de Audi Q6 e-tron (2024)

Ook de Audi Q6 e-tron wordt gebouwd op het PPE-platform. Met zijn afmetingen valt de Q6 e-tron precies tussen de huidige Q4 e-tron en de nieuwe Q8 e-tron. De Q6 e-tron komt onder meer op de markt alls Q6 e-tron 55, met met twee elektromotoren (401 pk), vierwielaandrijving en een batterijpakket van 100 kWh. Snelladen is mogelijk met 150 kW. Officieel is de prijs nog niet bekend, maar Audi gokt op een bedrag tussen de 75.000 euro en 80.000 euro.

