Uitgelekt: Volkswagen-CEO komt met groot besparingsplan

Volkswagen en elektrische auto’s zijn nog geen gelukkig huwelijk. Er gaat geen week voorbij zonder bericht over tegenvallende verkopen, een productiestop of ontslagen bij het merk. CEO Thomas Schäfer heeft in een intern bericht een rigoureus plan gedeeld om het tij te keren.

Het bericht is ook in handen gekomen van persbureau Reuters. “Met veel van onze bestaande structuren, processen en hoge kosten is Volkswagen niet langer concurrerend”, aldus Schäfer in het interne bericht. Volgens de topman blijft Volkswagen achter bij concurrenten als Tesla en BYD.

Kosten besparen

Volkswagen heeft dan ook een besparingsplan opgesteld, waarin de kosten tot 2026 moeten worden terugdrongen met een duizelingwekkende 10 miljard euro. Een deel van dat geld moet komen uit een kleiner personeelsbestand. Volgens Gunnar Kilian - lid van de HR-raad bij Volkswagen - wil het merk ‘profiteren van de demografische curve’ om het personeelsbestand terug te dringen.

Met andere woorden: Volkswagen wil oudere werknemers eerder met pensioen sturen of korter laten werken om de kosten te drukken. Daardoor is het tot 2029 niet nodig om massa-ontslagen door te voeren. Al kan Volkswagen ook niet garanderen dat iedereen zijn baan houdt.

Daarbij ligt het merendeel van de besparingen volgens Kilian buiten het personeelsbestand. “We moeten eindelijk dapper en eerlijk genoeg zijn om dingen overboord te gooien die simpelweg ballast zijn en die we niet nodig hebben voor goede resultaten”, aldus Kilian. Wat hij daarmee concreet op het oog heeft, wordt waarschijnlijk eind 2023 bekendgemaakt.



EV-problemen

Volkswagen heeft moeite met de transitie naar elektrische auto’s. De Volkswagen ID.3 werd te gehaast op de markt gebracht en kampte in zijn eerste jaren met softwareproblemen. Fabrieksmedewerkers in Zwickau werden ontslagen door de tegenvallende vraag en de productie van de Volkswagen ID.3 en de Cupra Born moest om dezelfde reden worden stilgelegd. Ook lopen de wachttijden voor de Porsche Macan, Audi Q6 E-Tron, Audi Q4 E-Tron, Volkswagen ID.4 en ID.5 op wegens leveringsproblemen.