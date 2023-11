Dit is het addertje onder het gras van Toyota’s ambitieuze EV-plannen

Eerder kondigde Toyota aan dat de solid-state batterijen met een actieradius van ongeveer 1000 kilometer niet lang meer op zich laten wachten. Wie hier enorm enthousiast van wordt, moet zijn verwachtingen temperen, want er schuilt een addertje onder het gras ...

Toyota kan de batterij vanaf 2027 namelijk zeer beperkt leveren. Volgens een bericht van Automotive News, dat zich baseert op informatie van Toyota zelf, is er in de eerste periode van de productie net genoeg materiaal beschikbaar voor enkele duizenden solid-state batterijen wereldwijd. Vanaf 2030 gaat de batterij in massaproductie, maar ook dan zal het slechts genoeg zijn voor om en nabij 10.000 exemplaren per jaar.

Samenwerking

De genoemde getallen zijn ietwat teleurstellend, zeker gezien de groots aangekondigde samenwerking met de Japanse petroleumgigant Idemitsu. Dit bedrijf is al sinds 2001 bezig met de ontwikkeling van solid-state batterijen met sulfide en gaat de materialen leveren aan Toyota om productie mogelijk te maken. Zoals nu blijkt, is de samenwerking slechts goed voor een beperkte initiële productie.

Druppel op gloeiende plaat

Volgens de plannen van Toyota moet het merk in 2030 samen met Lexus goed zijn voor ongeveer 3,5 miljoen elektrische auto’s wereldwijd. Met deze getallen in gedachten lijken de 10.000 geplande solid-state batterijen een druppel op een gloeiende plaat. Daarbij is de kans groot dat door de beperkte productie de langverwachte batterij alleen zal worden gebruikt in de topmodellen die door hun hogere prijs niet voor iedereen weggelegd zijn.

De EV-plannen van Toyota (bron: Toyota)

Niet getreurd

Het betekent dat het merendeel van de verwachte 3,5 miljoen EV’s batterijen krijgen die we vandaag de dag al kennen. Maar niet getreurd: deze worden sterk verbeterd in de aankomende jaren (zie de tabel hierboven). De lithium-ion batterijen van Toyota bieden vanaf 2026 ruim 800 kilometer actieradius en een oplaadtijd van 20 minuten. Een tot twee jaar later is zelfs een actieradius van 1000 kilometer met eveneens 20 minuten laadtijd mogelijk.

Toyota blijft ook investeren in LFP-batterijen. Deze hebben vanaf 2026 of 2027 een actieradius van ruim 600 kilometer en een maximale laadtijd van 30 minuten. De batterijen zijn goedkoper te produceren en vinden daardoor waarschijnlijk hun weg naar lager geprijsde Toyota-modellen.