Spartelend Nissan heeft nieuw plan voor EV-succes: elektrische Qashqai en Juke

Nissan en elektrische auto’s is tegenwoordig niet zo’n gelukkig combinatie. En dat is jammer, want de Japanners waren er vroeg bij met de Leaf. Misschien kunnen een elektrische Nissan Qashqai en Juke het tij keren.

Volgens Sky News rollen binnenkort elektrische versies van de Nissan Qashqai en Juke van de band in Sunderland. Deze Nissan-fabriek in Groot-Brittannië is ook de thuisbasis van de Nissan Leaf. De officiële onthulling van deze plannen (en modellen), zou niet lang meer op zich laten wachten.

Nissan Leaf en Ariya verkopen niet denderend



De Nederlandse verkoopcijfers liegen niet: Nissan heeft dit jaar 417 stuks van de Leaf verkocht en de Nissan Ariya doet het niet veel beter met 537 exemplaren. Het is de Leaf vergeven, want hij is al lang op de markt en hij heeft de verkeerde snellaadpoort – de Chademo-poort heeft de strijd verloren van de CCS-stekker die aan elke nieuwe snellaadpaal bungelt.

De Ariya brengt niet het gehoopte verkoopsucces. De elektrische suv valt in hetzelfde segment als de Skoda Enyaq, maar daarvan vonden in 2023 al 4190 stuks een eigenaar. Zoals gezegd wist de Nissan-dealer maar 537 kopers te verleiden.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Animo voor elektrische Nissan Qashqai



Kunnen elektrische versies van de Nissan Qashqai en Juke het tij keren? Vast! Want in Nederland is er meer animo voor de Qashqai (2916 exemplaren) en de Juke (1517 stuks). Beide modellen doet het dus beter dan hun EV-broertjes.

Het lijkt ons een veilige gok dat een elektrische Qashqai de best verkopende Nissan-EV kan worden. Want wij denken dat het grote publiek een elektrische suv met het stoere design en het conventionele dashboard van de Qashqai wel ziet zitten. Moet-ie natuurlijk wel de juiste snellaadpoort hebben, maar die conclusie hadden de Japanners zelf ook al getrokken bij de Ariya.

Geen medelijden met Nissan

Ondanks de treurige verkoopcijfers in Nederland, hoef je geen medelijden te hebben. Nissan verkoopt in Japan de kleine, goedkope EV Sakura, die gretiger aftrek vindt dan elke Tesla. En de Japanners schijnen te werken aan meer spotgoedkope modellen. Misschien kunnen ze die ook naar Nederland halen …