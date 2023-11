Deze hadden we nog niet eerder gehoord: terugroepactie voor gevaarlijk zonnescherm

Volkswagen heeft in de Verenigde Staten bijna 24.000 exemplaren van de ID.4 teruggeroepen omdat het zonnescherm wél bestand is tegen de zon, maar niet tegen brand.



We hebben het hier over het oprolbare zonnescherm dat gebruikt wordt om het panoramadak te verduisteren. Het zonnescherm boven de hoofden van ID.4-rijders vliegt heus niet spontaan in de fik, maar toch roept Volkswagen volgens insideevs.com bijna 24.000 auto's terug naar de dealer.

Niet brandveilig genoeg



In het laboratorium van Volkswagen kwam het oprolbare zonnescherm goed uit de test, maar toen het onafhankelijke Conformity of Production (CoP) het materiaal aan een test onderlegde, trokken ze een andere conclusie. Bij deze keuringen kwam het materiaal naar voren als niet brandveilig genoeg.

Brandsnelheid

Het probleem lag bij de brandsnelheid van het rolscherm. Deze zou te hoog zijn als een van de ID.4’s betrokken zou zijn bij een brand, waardoor de kans op letsel voor inzittenden toeneemt. De zonneschermen van alle 23.883 voertuigen die zijn teruggeroepen, worden door de dealers kosteloos ingespoten met een vlamvertrager.

Ook voor ID.4’s die na deze periode zijn geproduceerd, heeft Volkswagen een ingenieus plan bedacht. Het zonnescherm wordt simpelweg omgedraaid, waardoor het ‘gevaarlijke’ materiaal naar de buitenkant is gericht en geen potentiële problemen meer oplevert.

Volkswagen ID.4 al eerder teruggeroepen

Het is niet de eerste keer dat de Volkswagen ID.4 is teruggeroepen in de Verenigde Staten. Eerder dit jaar gebeurde dit al omdat de deur van bepaalde ID.4’s zonder aanleiding open gingen bij lagere snelheden. Dit kwam doordat er water door de verzonken deurgrepen glipte.