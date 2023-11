Zeekr X bewijst dat Polestar 2 en Volvo XC40 Electric eigenlijk te duur zijn

De goedkoopste Zeekr X wordt standaard geleverd met alles erop en eraan. In deze prijsvergelijking gaat hij zijn concernbroers uitdagen: de Volvo XC40 Pure Electric en de Polestar 2.

Zeekr X

We verzamelen in dit bericht de elektrische suv’s van Geely, het Chinese moederbedrijf van Zeekr, Polestar en Volvo. Lynk & Co valt er ook onder, maar de in Nederland zo populaire 01 is een stekkerhybride en mag dus niet meedoen. Gelukkig heeft Geely tegenwoordig ook een stevige vinger in de pap bij Smart en kan de #1 de laatste plek vullen.

De Zeekr X legt de lat hoog met zijn rijke standaarduitrusting. Zaken als adaptieve cruisecontrol, stoelverwarming, een draadloze telefoonoplader en een elektrische achterklep geven je het gevoel in een luxe auto te rijden. Zouden de boekhouders van Polestar en Volvo, die veel hogere prijzen vragen, gaan klagen bij moeder Geely?



Zeekr X Long Range RWD

(69 kWh, 440 km, 272 pk)

Long Range RWD-uitvoering: 45.990 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Stoelverwarming: standaard

Draadloze telefoonlader: standaard

Elektrische achterklep: standaard

Totaalprijs: 45.990 euro

Duurder: Polestar 2

Eigenlijk zijn het een stelletje afzetters bij Polestar. Voor een Polestar 2 met evenveel vermogen (272 pk) en dezelfde batterij (69 kWh) betaal je ruim 5 mille meer. En dan ben je er nog niet, want de systemen die de Zeekr X standaard heeft zijn verspreid over twee optiepakketten. Adaptieve cruisecontrol zit in het Pilot pack van 3000 euro en het Plus pack (5000 euro) bevat de rest.

Polestar 2 Standard range Single motor



(69 kWh, 505 km, 272 pk)

Standard range Single motor: 51.200 euro

Adaptieve cruisecontrol: 3000 euro

Stoelverwarming: standaard

Draadloze telefoonlader en elektrische achterklep: 5000 euro

Totaalprijs: 59.200 euro

Duurder: Volvo XC40 Electric

Het getuigt van goede wil dat Volvo voor de Volvo XC40 Pure Electric dezelfde basisprijs hanteert als Zeekr, namelijk 45.995 euro. Maar dan krijg je de basisuitvoering met weinig luxe en Volvo vindt 238 pk wel genoeg. De versie die je wilt hebben, heet ‘Plus’ en is meteen heel veel duurder (vanaf 53.495 euro). Ga dan all-in en upgrade voor nog eens 2000 euro meer naar de grootste batterij (82 kWh).

Volvo XC40 Pure Electric

(69 kWh, 469 km, 238 pk)

Single Motor – Plus: 53.495 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Stoelverwarming: standaard

Draadloze telefoonlader: standaard

Elektrische achterklep: standaard

Totaalprijs: 53.495 euro

Goedkoper: Smart #1

De Premium-uitvoering van de Smart #1 zit net zo goed in zijn spullen als de Zeekr X. En met een prijs van 44.895 euro is-ie zelfs nog een fractie voordeliger. Je krijgt dan wel een iets kleinere batterij (66 i.p.v. 69 kWh), maar doordat de Smart iets zuiniger is, hebben beide auto’s een identiek rijbereik van 440 kilometer. Dus nuchter bekeken is de #1 de beste deal.

Smart #1

(66 kWh, 440 km, 272 pk)