Jouw benzineauto is stukken brandgevaarlijker dan de EV van de buren

Een hardnekkig vooroordeel over elektrische auto’s is dat ze gemakkelijk in brand vliegen. De Engelse kwaliteitskrant The Guardian ging op onderzoek uit en komt met opmerkelijke cijfers.

Wanneer er op een plek met veel auto’s brand uitbreekt, krijgen elektrische auto’s algauw de schuld. Vooral op social media zijn dit soort geruchten hardnekkig. Maar ook de professionele journalistiek gata niet vrijuit. Zo werd over de brand op het containerschip Freemantle Highway in juli 2023 algauw gemeld dat deze vermoedelijk was ontstaan in een elektrische auto. Factchecks van onder meer knack.be maakten hier korte metten mee. Het blijkt allerminst zeker dat een EV de brand op het schip heeft veroorzaakt.

Brand jij van nieuwsgierigheid naar alle autonieuws? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Een ander voorbeeld was een grote brand in een parkeergarage bij de Londense luchthaven Luton. Ook hiervan kreeg al snel een EV de schuld. Onderzoek van de brand wees echter uit dat het vuur was ontstaan in een dieselauto.

Waar komt vooroordeel over massaal affikkende EV's vandaan?



Dat veel mensen denken dat elektrische auto’s brandgevaarlijker zijn dan auto’s met verbrandingsmotor, komt wellicht doordat branden in EV’s juist vanwege het vooroordeel eerder worden opgepikt en rondgaan op social media. Daarnaast klopt het wel dat áls een elektrische auto in brand vliegt, het vuur heviger is en lastiger te blussen. Filmpjes van brandende EV's op de socials hebben daardoor veel impact.



The Guardian meldde dat er onder sommige politici stemmen opgaan om de verzekeringspremie van EV’s om die reden te verhogen. Ook bepleiten sommigen om de ruimte tussen parkeerplaatsen groter te maken, om zo het risico op het overslaan van de brand te beperken.

EV veel minder brandgevaarlijk dan ICE-auto



Als je echter kijkt naar de harde cijfers, lijkt dit volgens diverse experts verdacht veel op paniekvoetbal. Volgens hen is er geen reden om aan te nemen dat elektrische auto’s eerder in brand vliegen dan benzine- of dieselauto’s. Sterker nog: het tegendeel is het geval. Ter illustratie haalt The Guardian cijfers aan uit Noorwegen, Zweden en Australië.

In Noorwegen, het land met het grootste aandeel elektrische auto’s in zijn totale wagenpark, vliegen vier tot vijf keer zoveel benzine- en dieselauto’s in brand als EV’s.

Brandgevaar benzine- en dieselauto vele malen groter



De Zweedse autoriteit voor nationale veiligheid heeft becijferd dat er in 2022 per 100.000 elektrische auto’s en hybrides 3,8 stuks in brand vlogen. Daar stonden 68 (!) branden van auto’s met verbrandingsmotor tegenover. Hierbij maakt The Guardian de kanttekening dat ook branden als gevolg van brandstichting (zoals bij de Tesla Model S in het artikel hieronder) in de cijfers zijn opgenomen. Dat maakt de vergelijking wat ingewikkeld.

Ook de Australische organisatie EV Fire Safe, dat onder het ministerie van Defensie valt, concludeert na uitgebreid onderzoek dat EV’s stukken minder brandgevaarlijk zijn dan auto’s met verbrandingsmotor.

Het risico dat een elektrische auto in brand vliegt, bedraagt volgens de Australiërs 0,0012 procent. Voor auto’s op benzine of diesel is dat 0,1 procent. Oftewel bijna honderd (!) keer zo groot. Verder bestudeerde EV Fire Safe in 2022 waar EV-branden het vaakst ontstaan en hoe ze verlopen. Opvallend genoeg vliegen de meeste elektrische auto's (31,7 procent) tijdens het rijden in brand.



EV-brand lastig te blussen



Tegelijkertijd zijn de specialisten zich ervan bewust, dat branden in EV’s lastig te bestrijden zijn. Volgens Paul Christensen, professor in toegepaste elektrochemie aan de Universiteit van Newcastle, geeft aan dat er bij EV-branden ontploffingen door chemische dampen en steekvlammen kunnen ontstaan. Christensen bepleit daarom dat brandweerlieden extra getraind en uitgerust worden om hierop voorbereid te zijn.

Pas op met opladen e-bikes



Tegelijkertijd geeft Christensen aan dat de twijfelachtige reputatie van EV’onder het grote publiek, mede veroorzaakt worden door in brand vliegende e-bikes en elektrische scooters. Die hebben doorgaans ook lithium-ionbatterijen, maar worden meestal minder streng op brandveiligheid getest.

Ook is er vaak sprake van via internet aangeschafte onderdelen van twijfelachtige kwaliteit en ondeskundige doe-het-zelfsleutelaars. Christensen waarschuwt dan ook voor het binnenshuis opladen van elektrische tweewielers.

Al met al concludeert Colin Walker, hoofd van een bekende klimaatdenktank in Groot Brittannië het volgende: “Alle data tonen aan dat het risico op brand in een elektrische auto vele, vele malen kleiner is dan bij een benzineauto.”