Wil je een youngtimer kopen? Dan moet je gaan wandelen in Oost-Duitsland

In Oost-Duitsland heeft de tijd op autogebied zeker twintig jaar stilgestaan. Dat is goed nieuws, als je onderstaande column van Bart Smakman mag geloven.



Als je ziet hoe uitgebreid de tabellen van de vergelijkende tests in Auto Review zijn, zal het je niet verbazen dat ik beregoed ben in het plannen van vakanties. Al was het uitstippelen van de laatste reis zo zwaar dat ik mijn kalender verrekte en Microsoft Excel tot twee keer toe flauwviel.

Het leek zo leuk: wandelen met z'n tweeën in Oost-Duitsland, een prachtige achtdaagse wandeling die de Malerweg heet. Het ging om een rondwandeling, dus we zouden tekens in een ander hotel of bed and breakfast overnachten. Maar om al die slaapplaatsen op de route te vinden en dan ook nog op elkaar te laten aansluiten, was een wereldgrote uitdaging.

Het grootste euvel was het reserveren. Slechts een handjevol logementen staat op Booking.com, de meeste hebben slechts een karige website met een krakkemikkig contactformulier of alleen een telefoonnummer. Wat is dat voor analoog gedoe? Waarom gaan ze daar bij Dresden niet met hun tijd mee

Hier rijdt iedereen in een Audi 100 of Mercedes 190



Tijdens het wandelen komt pas de realisatie dat ze hier ook op andere vlakken niet zo modern zijn. Eerst denk ik nog dat het komt doordat we zo dicht bij de Tsjechische grens zitten, dat elke vijfde auto een Skoda Roomster is. Maar tot mijn grote vreugde lijkt de tijd hier ook op autogebied al zeker twintig jaar stil te staan. In de dorpjes langs de Elbe waar wij doorheen wandelen, rijdt iedereen nog in een Audi 100 of Mercedes 190.

En zo op het oog zijn het stuk voor stuk nette auto's die elk jaar een beurt krijgen. Zo gaan ze natuurlijk lang mee en hoef je niet een vermogen uit te geven aan zo'n nieuwerwets model dat bestraffend piept als je te hard rijdt.



Inspiratie voor jouw volgende youngtimer



En wanneer je net als ik met het idee speelt om toch weer een keer een oude Mercedes te kopen, helpt het om een paar keer per dag een van de kanshebbers voorbij te zien rijden. Een W124 staat tenslotte nergens mooier dan in het Oost-Duitse landschap.

Kortom, als je overweegt een youngtimer of klassieker van Duitse komaf te kopen en je zoekt inspiratie, dan hoef je alleen maar je wandelschoenen onder te binden en de bordjes met de 'M' van Malerweg te volgen. Zorg dan wel dat je contant geld meebrengt, want je kunt hier nog altijd op weinig plekken met pin betalen.