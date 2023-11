Deze 15 factoren bepalen de actieradius van jouw Tesla

De actieradius van een elektrische auto wordt in grote lijnen bepaald door de grootte van het accupakket en hoe zuinig de auto rijdt. Maar er zijn meer factoren belangrijk; volgens Tesla zijn het er zelfs 15… Kun jij ze allemaal raden?

Wanneer je in een EV stapt en weg wilt rijden, geeft de auto een schatting hoe ver je gaat komen op de huidige lading. Dat is bij een Tesla niet anders. Het is belangrijk dat dit getal accuraat is, zodat de bestuurder kan bepalen hoe de reis eruit gaat zien. Moet er tussendoor worden bijgeladen, kan dit op de bestemming, of kan ik zelfs zonder laden heen en terug rijden?

Ook voor actieradiusfeitjes zit je met de gratis nieuwsbrief van Auto Review goed!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De 15 actieradius-factoren

Maar het is heel moeilijk om deze verwachte actieradius te berekenen. Tesla heeft de afgelopen jaren in verschillende updates steeds meer toegevoegd aan deze rekensom om de bestuurder zo goed mogelijk te informeren. Volgens de Amerikanen is de range in jouw Tesla nu afhankelijk van maar liefst 15 factoren:

Windkracht en -richting

Helling van de grond

Snelheid van het verkeer om je heen

Gemiddelde acceleratie- en remsnelheid

Omgevingstemperatuur

Luchtvochtigheid en -druk

Mate van bewolking

Het percentage batterijlading waarmee je start

De batterijtemperatuur

Gewicht van de auto

Rolweerstand

De stroomlijn van de auto

Energie die wordt ingezet voor klimaatcontrole zoals verwarming, ventilatie of airconditioning

Voertuigspecifiek energiegebruik (zoals bijvoorbeeld een fietsenrek of aanhanger)

De staat/gezondheid van de batterij

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Tesla private lease

Tesla staat mede door zijn efficiënte aandrijflijnen bekend als uitstekende elektrische auto’s. Ook met private lease kun je beschikken over een Tesla. Een Tesla private lease je via de prijsvergelijker van Auto Review.