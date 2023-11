Waarom je moet oppassen als je rond de jaarwisseling een elektrische auto koopt

De subsidiepot voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s is nog lang niet leeg. Toch loop je het risico naast die 2950 euro stimulatiepremie te grijpen als je rond de jaarwisseling een EV koopt.

Lange tijd heb je getwijfeld, maar eind dit jaar hak je dan toch de knoop door. Je koopt of private leaset een elektrische auto. Want dit lijkt hét moment. Veel merken hebben de prijzen van hun EV’s flink verlaagd, en je hebt een leuke dertiende maand in het vooruitzicht.

En dan heb je de aanschafsubsidie nog. Van de oorspronkelijke 67 miljoen euro in de SEPP-pot zijn nog tientallen miljoenen over. Bij dat extra dikke decembersalaris kun je dus sowieso 2950 euro optellen. Dat scheelt flink in de portemonnee.

Aanschafsubsidie, belasting, kilometerheffing ... Blijf bij met onze nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

SEPP 2023 loopt niet door tot 31 december



Maar er zit wel een flinke adder onder het gras, zo waarschuwt de Bovag. Want wat veel mensen niet weten, is dat de SEPP-regeling voor 2023 niet doorloopt tot en met 31 december. De sluitingsdatum is namelijk al op vrijdag 29 december om 12.00 uur.

Vanaf één minuut over 12 op de 29ste is het dus niet meer mogelijk om een aanvraag voor de subsidiepot van dit kalenderjaar in te dienen. “Overeenkomsten die zijn getekend tussen 29 december 2023 om 12.00 uur en 1 januari 2024 komen dus niet in aanmerking voor subsidie”, meldt de Bovag op zijn website.

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Wanneer gaat de subsidiekraan voor 2024 open?



Het helpt ook niet om de overschrijving van het kenteken op jouw naam een paar dagen op te schuiven. Want de SEPP-pot voor 2024 gaat pas weer open op dinsdag 9 januari - om 9.00 uur ’s ochtends. Het subsidiebedrag blijft in 2024 trouwens 2950 euro per nieuwe EV. De eerder voorgestelde verlaging tot 2550 euro is afgeblazen.



Subsidie tweedehands EV's bijna op



Als je nog dit jaar je zinnen hebt gezet op een gebruikte auto met 2000 euro aanschafsubsidie, dan moet je heel snel zijn. Van de oorspronkelijke 37 miljoen is nog maar heel weinig over en de verwachting is dat de pot voor het eind van 2023 helemaal leeg gaat.Maar vanaf 9 januari 2024 kun je weer aanspraak maken op 2000 euro voor een tweedehands elektrische auto. als hij tenminste aan de voorwaarden voldoet.