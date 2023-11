Dit zou zomaar de eerste Toyota-EV kunnen zijn met solid-state batterij

Toyota trok onlangs een blik concept cars open, stuk voor stuk elektrisch. Een sportwagen, een maf busje, en ook een suv. Deze Toyota FT-3e zou zomaar de eerste elektrische auto van Toyota kunnen zijn met de langverwachte solid-state batterij van het merk.

Een maf busje?

Jazeker. Maar dit bedoelen we liefkozend. De Toyota Kayoibako mag er dan wel een beetje vreemd uitzien, het is eigenlijk een slim wagentje. Net als de tweezits sportauto Toyota FT-Se stond-ie op de Japan Mobility Show. Hier toonde Toyota nog meer elektrisch spul. Zoals een mogelijk elektrische opvolger van het terreinicoon Toyota Land Cruiser en een elektrische pick-up. De elektrische concept car die het dichtst tegen productie aanschuurt, is echter de Toyota FT-3e.

Toyota FT-3e, over maf gesproken

Tja, typisch Japans, zo'n gekke naam. FT staat voor Future Toyota. Dus de volledige modelnaam luidt: Toyota Future Toyota Streepje Drie E. De naam mag dan eigenaardig zijn, we vinden het design heel geslaagd. Een betere versie van de Toyota bZ4X.



Met een lengte van 4,86 m is de Toyota FT-3e groter dan de bZ4X die 4,69 m lang is. De wielbasis bedraagt ongeveer 3 m. En om aan te geven hoe riant dat is: de reusachtige Toyota Highlander heeft een wielbasis van 2,85 m. Ook de bijna vijf meter lange, nieuwe Volkswagen ID.7 kan niet aan de wielbasis van de FT-3e tippen. Reken dus op een lekker ruim interieur. De breedte en hoogte bedragen 1,95 respectievelijk 1,59 m.

Geen hybride dit keer?

Nee. De Toyota FT-3e is zo elektrisch als maar zijn kan. Batterij-elektrisch welteverstaan en niet waterstof-elektrisch zoals de Toyota Mirai. Over de aandrijflijn is verder nog niets bekend. Maar kijk niet gek op als de FT-3e de eerste EV van Toyota wordt met de langverwachte solid-state batterij van het merk. Recentelijk liet Toyota de Financial Times weten dat de productie van deze droombatterij heel dichtbij is.

Droombatterij?

Zo kun je de solid-state batterij wel noemen. De Toyota FT-3e zou hiermee een actieradius kunnen hebben van, hou je vast, ongeveer 1200 kilometer. Kom daar maar eens om met je Toyota Avensis op diesel. De solid-state batterij maakt ook snellere laadtijden mogelijk. Denk aan 1000 kilometer in slechts tien minuten. Eer de shopmedewerker van het laadstation je flat white met havermelk en twee shots espresso bereid heeft, zijn die al voorbij. Bovendien is dit type accu goedkoper te produceren waardoor EV's voordeliger worden. Dus ja, droombatterij.



Een serieuze Toyota-EV, het zal eens tijd worden

Klopt. Toyota maakt geen haast met zijn EV's. Dat is te verklaren. Toyota roept al jaren dat een elektrische auto voor de consument ontwikkeld moet worden en niet omdat de regelgeving dit voorschrijft. Toyota vindt de actieradius, de laadtijd en de prijs van huidige EV's niet goed genoeg voor jou en mij. Daar valt wat voor te zeggen.



Waar andere merken de ene na de andere EV op de markt gooien, werkt Toyota stug door aan een betere oplossing. Ja, de bZ4X is dan wel op de markt gekomen, maar als je het ons vraagt, was dit een beetje een moetje. Om niet helemaal achterop te lopen.

Wat moet ik nog meer weten?

Het interieur van de Toyota FT-3e is op zijn zachtst gezegd bijzonder. In ieder geval is er een zitplaats voor vijf volwassenen. Het aantal displays zal je verbazen, dat zijn er namelijk zeven. In de rechter en linker hoek van het dashboard zit een display die de functie van de buitenspiegel overneemt.

De displays vind je ook aan de buitenkant van de auto, bij de voorkant van het portier. Ze geven informatie over bijvoorbeeld de laadstatus. Een nachtmerrie voor laadpaalklevers, omdat anderen het meteen zien als je EV vol stroom zit. De displays geven ook info over de temperatuur en luchtkwaliteit in het interieur zodra de bestuurder de auto nadert. Degene die in de auto op de bestuurder wacht, kan dus beter geen wind laten. Al is niet bekend of de toegang in dit geval geblokkeerd wordt.

Uiteraard is er een groot centraal scherm maar ook de bovenkant van het dashboard is feitelijk een scherm. Verder zien we een houder voor je smartphone, pal naast het stuurwiel. De Toyota FT-3e heeft bovendien kunstmatige intelligentie-technologie aan boord. Hiermee is het zelfs mogelijk de rijeigenschappen aan te passen.

Ik ben om, wanneer komt de Toyota FT-3e op de markt?

Dat is nog niet bekend. Hij lijkt behoorlijk productieklaar. Al zal het interieur wel minder futuristisch worden. En of die displays aan de buitenkant nou zo goed idee zijn ... Je moet er niet aan denken dat je buurman bij het uitstappen zijn portier tegen jouw auto gooit. Als we meer weten over de Toyota FT-3e lees je dit in onze wekelijkse nieuwsbrief.