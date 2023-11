De Polestar 5 krijgt een superieure actieradius

In 2024 wordt de productieversie van de Polestar 5 onthuld. Dat de Polestar 5 waarschijnlijk geen achterruit krijgt, was al bekend. Wat de Polestar 5 wél krijgt, is een superieur rijbereik.

De Polestar 5 wordt het absolute topmodel van Polestar. Vergelijk hem maar met de Audi e-tron GT en de Porsche Taycan. En ook de Tesla Model S moet op zijn tellen passen. De Polestar 5 wordt breed, laag en gestroomlijnd. Geen suv dit keer. Polestar is de auto al volop aan het testen. Wat hierbij opvalt, is dat een achterruit ontbreekt. In plaats daarvan moet je met een camera maar zien wat er achter de auto gebeurt.

Polestar 5 actieradius



Over de actieradius van de Polestar 5 was nog niets bekend. Maar nu wel. De Polestar 5 krijgt 'een superieur bereik'. Dit zegt Polestar in een persbericht waarin het merk aankondigt dat de batterijcelmodules van de Polestar 5 van de Zuid-Koreaanse producent SK On komen. Polestar heeft naar eigen zeggen voor deze partij gekozen vanwege de hoogwaardige batterijceltechnologie. Die moet een 'een hoogwaardige chemie, snel opladen, efficiënt ontladen en een superieur bereik' mogelijk maken.

De batterijcelmodules van SK On hebben een hoog nikkelgehalte en bestaan uit ultralange cellen van 56 cm met een hoge energiedichtheid.

Design belangrijker dan actieradius

Hoe ver de Polestar 5 precies komt, wordt nog niet gezegd. Eerder dachten we aan 480 kilometer maar dit getal kun je vergeten. Tenminste, echt superieur is dit namelijk niet. De Tesla Model S komt maximaal 600 kilometer ver.

Het is opvallend dat Polestar het nu over een superieure actieradius heeft. Thomas Ingenlath is de ceo van Polestar en gaf eerder aan dat klanten zich niet moeten blindstaren op een grote actieradius. Een fraai design en een sterke merkidentiteit zijn belangrijker, aldus de topman.

Nu zegt Ingenlath: "De ontwikkeling van de Polestar 5 verloopt voorspoedig en dit nieuwe model krijgt een high-capacity batterij om prestaties te leveren die van onze nieuwe grand tourer mogen worden verwacht.”

Tja, dan denken we toch aan minimaal 600 kilometer. De Polestar 5 krijgt in ieder geval twee elektromotoren. Het maximale vermogen gaat richting de 900 pk. De productie van de Polestar 5 begint in 2025, maar de auto zal al volgend jaar onthuld worden.