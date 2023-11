Huh, waarom rijdt deze nieuwe Volvo-baas in een Tesla?

Anders Bell is bij Volvo Cars onlangs benoemd als hoofd Onderzoek en Ontwikkeling. Dan is het wel een beetje vreemd dat-ie in een Tesla Model Y naar kantoor komt. Hoe dat zit, lezen we bij carup.se.

“Geen foto’s maken, nu!”, roept Bell tegen de journalisten wanneer hij bij het Volvo-kantoor in zijn Tesla Model Y komt aanrijden. “Ik ben vandaag per ongeluk in de verkeerde auto gestapt.”



Benieuwd naar alle EV-nieuws van Volvo? Meld je aan voor de nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Toch raar dat de man die er verantwoordelijk voor is om elektrische Volvo’s in de vaart der volkeren op te stuwen, in een Tesla komt voorrijden. Helemaal als je bedenkt dat Anders Bell een tijdje geleden Volvo’s splinternieuwe testcentrum voor EV’s aan de pers presenteerde.



Met een oppervlakte van 22.000 vierkante meter is het volgens de fabrikant ’s werelds grootste complex voor het testen van autosoftware. Het is de bedoeling dat hier compleet nieuwe softwarereleases getest worden, evenals updates voor elektrische auto’s.

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Ontwikkelingschef van Tesla terug naar Volvo



Maar waarom rijdt Bell dan naar zijn werk in een Tesla Model Y? Is dat het grote voorbeeld voor Volvo’s nieuwe EV’s? Nee, zo spectaculair is het nu ook weer niet.

Om een beter te snappen hoe het wél zit, moet je even in Bells carrièreverloop duiken. Hij startte in 1998 bij Volvo, waar hij zich vooral bezighield met het interieur van de S60. In 2016 maakte hij de overstap naar Tesla. Voor de Amerikaanse EV-pionier werkte hij zowel in Californië als bij de gigafabriek in Berlijn.

Sinds kort is Anders Bell echter weer terug op het oude nest in Zweden. Daar staan twee auto’s op naam van de familie Bell: de bewuste Tesla Model Y is waarschijnlijk een overgekochte leaseauto uit de Tesla-tijd. Daarnaast prijkt zowaar een Volvo bij de Bells op de oprit. Al vertelt het verhaal niet welk model dat is.

Vergelijking Tesla vs. Volvo



Overigens moet er volgens Bell nog heel wat gebeuren om Volvo op het rechte EV-spoor te krijgen. In een interview met de Zweedse krant Göteborgs-Posten vergeleek hij Volvo met een krant die zowel een papieren versie kent als een digitale. Bij Tesla hoefden ze zich nooit druk te maken om een analoge, gedrukte krant en konden ze zich volgens de analogie van Bell voor 100 procent storten op de digitale variant.

De ervaringen die hij bij de Amerikanen opdeed, gaat hij nu benutten bij Volvo. Daarbij is hij zich er van bewust dat een merk als Volvo, met zijn rijke historie, zich moeilijk laat vergelijken met een Californische start-up.



Hoe dan ook, Bell weet vast een hoop over elektrische auto’s, maar over persoonlijke pr moet-ie nog een hoop leren. Stuur die man op een cursus!