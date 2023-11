Al 15 jaar een discussie: autobeurs is gedateerd, maar wil maar niet uitsterven

Autobeurzen: zijn ze overbodig geworden of voegen ze ook in 2023 nog iets toe? Sinds de komst van internet laait de discussie regelmatig op. Veel beurzen zijn verdwenen, maar het fenomeen is niet uitgestorven.Sterker nog, na vier jaar is er in 2024 toch weer een Autosalon van Genève.



Amsterdam, Brussel, Londen, Turijn, Bologna, Detroit, Genève, Frankfurt, Parijs, Los Angeles: vroeger had elk land dat ertoe deed op autogebied een of meerdere eigen autobeurzen. Dat er zoveel werden georganiseerd, is niet gek. Voor de komst van internet kon het publiek 'oh' en 'ah' roepen bij de nieuwste automodellen, die ze nog ooit hadden gezien. Het was de enige mogelijkheid om in één klap al het autonieuws te bekijken.



AutoRAI en Het Salon Brussel afgeblazen



Amsterdam en Brussel bliezen vele jaren hun partijtje mee. Maar de laatste AutoRAI dateert alweer uit 2011 en werd een flop. Het is uitgesloten dat-ie ooit nog in de oude vorm terugkeert. Brussel hield het langer vol; dit jaar was het nog raak in de Brussels Expo. De opzet was altijd anders dan bij andere Europese beurzen: fabrikanten boden hoge kortingen op nieuwe auto's aan, waardoor het een echte verkoopbeurs was. Er kwamen 265.000 bezoekers op af.

Maar ook deze beurs sneuvelt in zijn huidige vorm. Een Nederlands bureau heeft de organisatie overgenomen en in 2024 wordt alles dus anders. De aankondiging is ronkend: "Een nieuwe wervelende autoshow waar verleden, heden en toekomst samen komen in 5 paleizen van Brussels Expo. Ontmoet de mooiste klassiekers, de nieuwste introducties van diverse merken en performance merken en de meest innovatieve modellen met de nieuwste aandrijftechnieken."

Autobeurs met anorexiamodellen

In 2013 vroeg Bavo Galama zich in zijn column in Auto Review al af wat de toegevoegde waarde is van een grote autobeurs. Zowel voor het publiek als voor de pers. Zijn antwoord: niets. "Zonde! Vergeefse moeite! Elke zweetdruppel verspild!", schreef hij. Voor de sfeerbeelden hoefde je volgens Bavo ook al geen verslag te doen: "Die bestaan vooral uit chagrijnige fotografen die elkaar voortdurend in de weg lopen, wezenloos voor zich uit starende anorexiamodellen die geen idee hebben naast welke auto ze staan en babbelende bobo's in identieke maatpakken. Dat alles in het steevast overbelichte decor van een veel te lawaaiige fabriekshal."

Autosalon Genève was in 2023 in Qatar

Dat is al tien jaar geleden, en toen stond Instagram nog in de kinderschoenen en bestond TikTok niet eens. Je zou zeggen dat de autobeurs nu al helemaal een relikwie uit het verleden is. Maar toch herrijzen ze als een Fenix uit hun as. Neem de Salon van Genève, de meest prestigieuze aller Europese autobeurzen. De Salon werd in maart 2020 op het allerlaatst gecanceld vanwege de coronapandemie - alle stands waren al ingericht.



Dat leek het definitieve einde, maar toch keert de autosalon in februari 2024 terug. En alsof het allemaal niet ingewikkeld genoeg is, werd in 2023 werd in Doha (Qatar) ook een beurs gehouden onder de naam Geneva Motor Show.



Vergeefse moeite



De autobeurs van Parijs houdt stand, maar bij de laatste editie in 2022 namen alleen Chinese automerken de moeite om groots uit te pakken. De Franse merken staken er bleek bij af, eigenlijk een gênante vertoning. Citroën was niet eens aanwezig. De IAA is nu een mobiliteitsbeurs en vindt niet meer in Frankfurt plaats, maar in München, in een beurscomplex én op verschillende locaties in de stad. We gingen er in september 2023 toch weer heen en kunnen het alleen maar met Bavo eens zijn. Geen sfeer, weinig te zien. Vergeefse moeite.