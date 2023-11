Batterij-slijtage getest: zo ver komt Volkswagen ID.3 nog na 100.000 kilometer

Na verloop van tijd en gebruik verliezen batterijen hun maximale capaciteit. Dit kan bij elektrische auto’s kostbare kilometers schelen. Maar hoeveel kilometer kun je nog rijden met de Volkswagen ID.3 na 100.000 kilometer?

De ADAC - de Duitse evenknie van de ANWB - was benieuwd en verrichtte een accudegradatietest bij de EV uit Wolfsburg. Dit deden ze nadat ze in 2,5 jaar tijd 100.000 kilometer met de ID.3 Pro S hadden afgelegd. In deze periode spaarden de medewerkers van de ADAC het accupakket van 77 kWh niet. Vaak werd de batterij bij een snellader tot 100 procent opgeladen, terwijl Volkswagen aanraadt om tot maximaal 80 procent te gaan om de levensduur van de accu te verlengen.

Batterij 7 procent verloren

De resultaten zijn zeer positief: na 100.000 gereden kilometers heeft de batterij slechts 7 procent van zijn originele capaciteit verloren. Dat betekent dat er nog 93 procent van de 77 kWh overbleef - een kleine 72 kWh. Dit is veel meer dan de 70 procent die Volkswagen garandeert als garantie op nieuwe auto's na 8 jaar of 160.000 kilometer rijden.

Ook de werkelijke actieradius werd getest door de Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC). Over de gehele testperiode werd deze vastgesteld op 400 kilometer. Dan reden ze flink door, want volgens onze Volkswagen ID.3 actieradiustest kom je zo'n grote batterij makkelijk 450 kilometer ver.



Aanbevelingen voor ID.3-rijders



Tussen de testritten door werd de ID.3 herhaaldelijk gecontroleerd door ADAC-ingenieurs. De vereniging onderzocht 8 hoofdcriteria en meer dan 300 subcriteria, variërend van technologie en veiligheid tot rijeigenschappen, bedieningsgemak en impact op het milieu.

De ADAC-medewerkers hebben na de duurtest enkele aanbevelingen opgesteld op basis van hun bevindingen. Zo raden ze het aan om altijd zo snel mogelijk software-updates te installeren. Tijdens de testperiode werden er meerdere over-the-air updates geïnstalleerd in de ID.3, waaronder een die het maximale snellaadvermogen van 125 kW naar 170 kW bracht.

Ook hielpen de updates met het verbruik en dus het bereik. Zo zou de nieuwe software vooral hebben geholpen om het verbruik te verminderen op korte afstanden en in winterse omstandigheden (tussen 0 en 5 graden).

Niet allemaal hosanna: problemen met de ID.3

De ADAC liep ook tegen een paar problemen aan tijdens de duurtest met de ID.3. De vereniging ondervond enkele nadelen, zoals voortdurende problemen met de software. Ook het trage infotainmentsysteem, het gebrek aan verwarming van de batterij en de vaak bekritiseerde touchknoppen konden de testers niet bekoren.

Nuance

Dat de ene ID.3 de andere niet is, wordt bewezen door een video van de Duitse Youtuber Battery Life. Hij testte net zoals de ADAC zijn ID.3 op batterijdegradatie. Hij deed dit na 3 jaar en 55.000 kilometer. Hij verloor in totaal 11,43 procent van zijn originele accucapaciteit van 58 kWh. De 7 procent batterijdegradatie die de ADAC ondervond is dus zeker geen garantie, maar een positief teken is het zonder meer.

