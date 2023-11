Waarom de Tesla Model Y plotseling 5000 euro goedkoper is geworden

De Tesla Model Y is goedkoper geworden. Tesla heeft 2000 euro van de prijs afgehaald en nu komt de basisversie van de elektrische suv onder de subsidiegrens. Dat scheelt je toch maar mooi 4950 euro.



De basisversie van de Tesla Model Y is nu verkrijgbaar voor 45.993 euro (fiscale waarde: 44.990 euro). Zo duikt de prijs niet geheel toevallig net onder de grens van 45.000 euro voor SEPP-subsidie. Omdat klanten hierdoor aanspraak kunnen maken op de subsidie van 2950 euro, rijd je al in een nieuwe Model Y vanaf 43.043 euro.

Subsidiepot

Subsidie voor particuliere EV-kopers is er nog genoeg: volgens RVO-gegevens van 30 oktober zit er nog ruim 31 miljoen van de originele 67 miljoen in de subsidiepot Aangezien de Tesla Model Y dit jaar de meest geregistreerde nieuwe auto is, is de kans groot dat de subsidiepot in de laatste 2 maanden alsnog geplunderd gaat worden.



Uitrusting Tesla Model Y

De prijsverlaging geldt alleen voor de instapper van de Model Y. Hij is 347 pk en 420 Nm sterk en heeft achterwielaandrijving. Met een accupakket van 60 kWh komt de elektrische suv tot een respectabele actieradius van 455 kilometer (WLTP). De instapper van de Model Y is al rijk uitgerust en bevat onder andere:

14 luidsprekers

Adaptieve cruise control

360-gradencamera

Keyless entry en start

LED-verlichting rondom

Kunstleren bekleding

Climate control met 2 zones

19 inch lichtmetalen velgen

15 inch multimedia-touchscreen

Omdat de nieuwe prijs van de Model Y precies onder de subsidiegrens zit, mag je geen extra opties aanvinken als je aanspraak wilt maken op subsidie. De Model Y moet dus in het wit of zwart, met 19 inch 'Gemini-velgen' en zwarte bekleding worden besteld. Ook kun je fluiten naar een trekhaak, de Enhanced Autopilot en de Full Self-Driving Capability.

De prijzen van de Tesla Model Y Long Range en de Model Y Performance blijven ongewijzigd.



Alle Tesla Model Y prijzen op een rij (fiscale waarde)