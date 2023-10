Volgende betaalbare EV: ook dit merk verschijnt op het strijdtoneel

Elektrische auto’s zijn een stuk duurder dan vergelijkbare auto’s met een verbrandingsmotor, waardoor de interesse nog wat achterblijft. Steeds meer automerken willen daarom een betaalbare elektrische auto uitbrengen. Een van die merken is Nissan, dat sneller dan gepland een relatief goedkope EV op de markt wil brengen.

Dat liet Nissan bij monde van CEO Makoto Uchida weten op de Japan Mobility Show. Volgens de topman ‘beweegt’ de EV-markt sneller dan verwacht. “We dachten dat het proces stap voor stap zou gaan, maar het is een stuk sneller verlopen", aldus Uchida.

Wake-up call uit China

Dat de markt zich zo snel heeft ontwikkeld komt volgens Uchida door de Chinese concurrentie die er de afgelopen jaren bij is gekomen. Volgens de CEO zijn de goedkope elektrische modellen van bijvoorbeeld MG en BYD dan ook een ‘wake-up call’ voor de gevestigde orde.

Zo ook voor Nissan. Door de (Chinese) concurrentie zijn de Japanners genoodzaakt om naar hun prijsbeleid te kijken. De voordeligste EV van Nissan die in Nederland verkrijgbaar is, is de Nissan Leaf - waarvoor je minimaal 36.890 euro moet ophoesten. De eerste prioriteit is dan ook om met een eigen goedkope EV te komen.

Heel concreet is Nissan nog niet. Uchida geeft aan dat er geen tijdschema is voor de betaalbare EV van Nissan, maar dat het onderwerp actief wordt besproken en dat er ‘een plan’ is. Dat klinkt alsof we in de nabije toekomst nog niets hoeven te verwachten van Nissan.

Samenwerking

Volgens Uchida is het aangaan en hebben van samenwerkingen cruciaal om als merk je hoofd boven water te houden. Hij gaf daarbij aan dat het als alleenstaand merk schier onmogelijk is om je te begeven in de competitieve EV-markt. De toekomstige elektrische Nissan Micra (zie foto's van de concept car hierboven) staat op het EV-platform van de nieuwe Renault 5. Nissan en Renault maken deel uit van hetzelfde concern, net als Mitsubishi.

Snoepige kei-car

Dat Nissan een betaalbare EV kan produceren, bewijzen ze met de Nissan Sakura. De snoepige kei-car is mede wegens zijn enorm scherpe prijs van omgerekend 12.500 euro een absolute verkooptopper in Japan en is hier momenteel zelfs de populairste elektrische auto. De Sakura is goed voor ongeveer de helft van alle EV-verkopen dit jaar, waarmee het compacte wagentje in zijn eentje bijvoorbeeld grootmacht Tesla aftroeft. Overigens is de Sakura samen met Mitsubishi ontwikkeld.