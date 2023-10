Waarom Nederland voorrang krijgt bij bestellingen nieuwe Tesla Model 3

Zo'n twee maanden geleden werd een vrij ingrijpende facelift van de Tesla Model 3 aangekondigd. Goed nieuws voor iedereen die destijds direct op ‘bestellen’ heeft gedrukt: de vernieuwde elektrische sedan komt spoedig deze kant op.

Beelden van het Chinese IT Home laten duizenden gefacelifte Tesla's Model 3 zien in de haven van Shanghai. Volgens CarNewsChina zijn de vernieuwde EV’s - die ook bekendstaan onder hun codenaam ‘Highland’ - bestemd voor export naar Europa.

Ook voor al het Tesla-nieuws moet je bij de gratis nieuwsbrief van Auto Review zijn!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Made in China

De vernieuwde Tesla Model 3 wordt alleen nog maar geproduceerd in Shanghai. De overige Gigafactories van Tesla zijn nog niet begonnen met de productie van de Model 3 Highland. In de Tesla fabriek van Fremont, Californië wordt bijvoorbeeld nog de oude Model 3 gebouwd. Daar staat de productie van de gefacelifte elektrische sedan pas begin volgend jaar op de planning.



Europa krijgt voorrang

De exemplaren die in Shanghai van de band lopen, zijn niet alleen bedoeld voor de Chinese markt, maar ook voor de wereldwijde export. Sterker nog, Europa krijgt voorrang bij bestellingen van de Model 3 Highland. In China zijn de orderboeken vorige week geopend, en de eerste leveringen van de sedan worden volgens de Tesla-website over 6 tot 8 weken voltooid. In Europa was de nieuwe Model 3 al eerder te bestellen. In Nederland wordt de elektrische sedan volgens Tesla al over 2 tot 6 weken geleverd aan de eerste klanten.

Grotere marges

Hoewel het makkelijker lijkt voor Tesla om de Models 3 die al in China staan ook daar te verkopen, exporteert de Amerikaanse fabrikant de eerste Models 3 Highland liever eerst naar de Europese markt. De reden hiervoor is vrij duidelijk: de marges zijn in Europa vele malen groter dan in de enorm competitieve EV-markt in China.

Tesla heeft deze marges hard nodig na alle prijskortingen die het de laatste tijd heeft uitgedeeld. CEO Elon Musk heeft de kortingen meermaals verdedigd door te zeggen dat Tesla momenteel verkoopvolume boven winst prefereert. Maar de tegenvallende bedrijfsresultaten van het afgelopen kwartaal hebben binnen Tesla waarschijnlijk voor veel gefronste wenkbrauwen gezorgd. Het is dus cruciaal dat de Model 3 Highland net zo’n verkooptopper wordt als bijvoorbeeld de Tesla Model Y, die wereldwijd een van de populairste auto’s is.

Tesla Model 3 private lease

De Tesla Model 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 630,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model 3 prijzen.