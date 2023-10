Je raadt nooit waar de Engelsen zich kapot aan ergeren in het verkeer

Autorijden is leuk, maar bijna iedereen verandert achter het stuur weleens in een vloekend en tierend wezen dat zich overal aan stoort. In Engeland werd automobilisten naar hun grootste ergernis ondervraagd. En nee, dat is niet de traffic jam ...



Het onderzoek werd uitgevoerd door autoservicebedrijf RAC. We konden ons alles voorstellen bij mogelijke Britse ergernissen. Een oudeHooligans met niets verhullende bierbuik die op het zebrapad hun achterwerk laten zien, bijvoorbeeld. Of de zoveelste staking in het OV. En als het niet toeristen zijn die aan de verkeerde kant van de weg rijden, dan is er altijd wel zo'n irritante rode dubbeldekkerbus die het zicht belemmert. Of een oude Austin, Triumph, MG, Wolseley of Morris die niet wil starten. Maar niets van dat al.



Nieuwe koploper

De erbarmelijke staat van de lokale wegen bleek de allergrootste ergernis van de Engelse automobilisten. Maar liefst 49 procent van alle ondervraagden noemde de slechte wegen als grote ontevredenheid. Volgens RAC is dit te verklaren door een achterstallig onderhoud als gevolg van een bijzonder natte winter vorig jaar. Dat zorgde voor kuilen in de weg, de zogeheten ‘potholes’. Volgens 67 procent van de ondervraagden zijn de lokale wegen in slechtere staat dan vorig jaar. En het slechte nieuws voor de Britten is: er is geen geld om het op te knappen.

De slechte wegen nemen de koppositie over van de hoge brandstofprijzen, die nu met 42 procent op de tweede plaats staat. Pas op de derde plaats staat het weggedrag van andere bestuurders, dat door 31 procent van de ondervraagden op 1 werd gezet. In totaal zijn in het rapport 19 ergernissen opgenomen, waaronder bijvoorbeeld steeds hogere verzekeringskosten, vervelende fietsers, agressieve weggebruikers, mobiele telefoons in het verkeer en files.