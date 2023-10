Amerikaanse EV-verkopen stijgen gigantisch, maar toch hangt Tesla de vlag niet uit

We hebben eerder geschreven dat de elektrische auto in de Verenigde Staten niet van de grond komt. En hoewel het land nog altijd achterloopt ten opzichte van andere westerse landen, lijken steeds meer Amerikanen toch warm te lopen voor de EV. Tesla is marktleider, maar profiteert gek genoeg niet van de opleving.

Volgens cijfers van Kelley Blue Book kochten 873.082 Amerikanen in de eerste negen maanden van dit jaar een elektrische auto. Dat is een toename van bijna 50 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar - toen 586.965 EV's een eigenaar vonden.

Volgens Stephanie Valdez-Streaty - topvrouw bij het moederbedrijf van Kelley Blue Book - is de toename duidelijk te verklaren: “In het meest recente onderzoek zijn 15 nieuwe EV-modellen meegenomen die een jaar eerder er nog niet waren. Een groter aanbod helpt de prijzen te verlagen en de verkopen te verhogen.”

Tesla minder blij

Het is juist die toename aan modellen die ervoor zorgen dat Tesla niet blij is. Want hoewel Tesla ruim 100.000 auto’s meer verkocht dan vorig jaar (493.513 om 390.814), is het marktaandeel gedaald van 62 naar 50 procent. Ook de eigen verkoopdoelen werden niet gehaald. De toename van 26,3 procent komt niet in de buurt van de 50 procent verkoopgroei die Tesla naar eigen zeggen jaarlijks wil realiseren.

Zeker gezien de vele kortingen die Tesla de laatste tijd uitdeelde, zijn de cijfers teleurstellend. Aan de Tesla Model Y heeft het niet gelegen; de elektrische suv is net als in ons land een verkoopknaller van jewelste. Maar liefst 296.059 exemplaren werden verkocht, goed voor bijna 60 procent van de totale Tesla-verkopen. De andere modellen van Tesla stelden echter teleur.

Vlag kan uit

Bij veel andere merken kan de vlag wel uit en de champagne koud worden gelegd. Negen merken zagen hun verkoopaantallen stijgen. Zo groeiden de verkoopcijfers van Rivian en Chevrolet met respectievelijk 191 en 125 procent. BMW en Mercedes verkochten zelfs 265 en 338 procent meer EV’s in Amerika. Al moet opgemerkt worden dat de absolute verkoopcijfers van de twee Duitse grootmachten nog altijd relatief laag zijn in vergelijking met hun concurrenten.