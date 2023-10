Er worden wereldwijd meer elektrische auto’s verkocht dan jij denkt

In Nederland zie je veel meer elektrische auto's rijden dan in het buitenland. Toch zijn de gemiddelde verkoopcijfers van EV’s wereldwijd rooskleuriger dan je denkt.

In 2023 (januari t/m augustus) werden wereldwijd ongeveer 5,7 miljoen auto's met een volledig elektrische aandrijflijn verkocht. Volgens cijfers van CleanTechnica zijn de EV's daarmee goed voor 11 procent van de automarkt.

Augustus was volgens de nieuwswebsite zelfs bijna een recordmaand. In de achtste maand werden er bijna 900.000 elektrische auto’s verkocht. Daarmee hadden EV’s een marktaandeel van 13 procent. Dus 1 op de 8 nieuw verkochte auto's op de wereld was volledig elektrisch. Indrukwekkend.



Tesla en Chinezen domineren

Niet geheel verrassend is Tesla een van de grote aanjagers van dit succes. Van januari tot en met augustus verkochten de Amerikanen bijna 1,2 miljoen EV’s wereldwijd. Hiermee heeft Tesla ruim 20 procent van de markt in handen.

Ook automerken uit China deden een behoorlijke duit in het zakje. Vooral BYD deed het met bijna 900.000 verkopen wereldwijd goed. SAIC - dat onder andere het succesvolle MG onder zijn hoede heeft - verkocht 426.106 EV’s, terwijl GAC met 321.664 verkopen nipt Geely aftroefde. Beide automerken hadden een marktaandeel van 5,6 procent.

Tussen het Chinese geweld staat de Volkswagen-concern met 443.618 verkochte elektrische auto’s wereldwijd. Daarmee hadden de Wolfsburgers een marktaandeel van 7,8 procent.

Populairste EV’s

Ook in de ranglijst van populairste elektrische modellen zien we Tesla bovenaan met de Tesla Model Y (772.364) en de Tesla Model 3 (364.403). BYD volgt op gepaste afstand met de Atto 3 / Yuan Plus (265.688) en de Dolphin (222.825).

EV’s in Nederland

In Nederland worden er procentueel gezien een stuk meer EV’s verkocht dan het wereldwijde gemiddelde. Van januari tot en met september van dit jaar werden er ongeveer 82.200 EV’s verkocht. Of 29 procent van het totale aantal verkopen: bijna 1 op 3.



Ook in Nederland was de Model Y veruit de populairste EV (10.301), gevolgd door de Peugeot e-208 (4886), Volvo XC40 Recharge (4383) en Skoda Enyaq (3850).