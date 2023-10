Met deze revolutionaire vinding komen elektrische auto's 200 km verder - en het is geen nieuw type accu

Continental houdt zich niet alleen bezig met banden, maar ook met remsystemen. Samen met start-up DeepDrive denkt Continental al snel een geavanceerde wielmotor met ingebouwde rem productieklaar te hebben. Dat zou een revolutie voor elektrische auto's kunnen inluiden.



De elektrische wielmotor is niets nieuws. Sterker nog, de Lohner Porsche uit 1900 (!) had hem al. Het probleem met wielmotoren bij moderne auto's is echter dat ze het onafgeveerde gewicht van een auto nogal vergroten. Want behalve de elektromotor, moeten er aan elk wiel ook nog moderne remklauwen en -schijven worden gehangen.



Bij het Zweedse studiemodel Emily GT denken ze dit probleem te tackelen met aluminium remschijven, maar door de samenwerking met de Duitse start-up DeepDrive denkt Continental binnenkort een veel betere oplossing in huis te hebben. Het gaat om een elektrische wielmotor met geïntegreerde trommelrem. Deze zogenaamde dual rotor motor zou gecombineerd kunnen worden met een direct aan de wielen gekoppeld luchtveersysteem.

Gewichts- en ruimtebesparing



Ten opzichte van traditionele elektrische auto's met een elektromotor voor- en/of achterin brengt de vinding van DeepDrive een aantal voordelen met zich mee. Zo vervalt de aandrijflijn van de motor richting de aangedreven wielen. Zo heb je geen differentieel, aandrijfassen of versnellingsbak meer nodig. En doordat de wielmotoren afdoende gekoeld worden door de rijwind, is geen geforceerd koelsysteem meer nodig.



Dat scheelt alles samen niet alleen veel gewicht, maar ook ruimte. Bovendien treden er minder energieverliezen op. Volgens DeepDrive is een bijkomend voordeel dat er voor de wielmotoren 50 procent minder staal en 50 procent minder magneten nodig zijn. Dit zou de wielmotoren ook nog eens minder milieubelastend maken dan traditionele elektromotoren.

200 km meer actieradius met wielmotoren



Heel concreet kun je zonder passagiers- of bagageruimte op te offeren, kleinere elektrische auto's bouwen, die van zichzelf al lichter zijn dan grote. Die gewichtswinst levert al meer actieradius op. Als je de vrijgekomen ruimte deels benut door een iets grotere accu te plaatsen, vergroot je het bereik nog meer. Welke keuze autoproducenten ook maken, de verwachting is dat de wielmotoren met geïntegreerd remsysteem een actieradiuswinst van 200 kilometer kunnen betekenen.

Voordelen trommelrem vs. schijfrem



Het in München gevestigde DeepDrive werkt niet alleen samen met Continental, maar ook met BMW en chemiereus Bayer. De wielmotor van DeepDrive wordt volgens de plannen gecombineerd met een speciale, door Continental ontwikkelde trommelrem. Het voordeel van een trommelrem ten opzichte van een schijfrem, is dat-ie lichter is en minder gevoelig voor corrosie.



Een traditionele trommelrem heeft wel minder remkracht dan een schijfrem, maar dat probleem wordt waarschijnlijk ondervangen doordat de remkracht van de rem zelf optimaal kan worden gecombineerd met het (regeneratieve) remvermogen van de elektromotoren. Daarvan heeft DeepDrive al twee varianten beschikbaar. De DeepDrive CSD 450 levert 313 pk en de CSD 700 zelfs 476 pk. Om die power af te remmen, heb je inderdaad wel een goed stel remmen nodig ... Volgens het bedrijf hebben de motoren een rendement van 96 procent.



Technische uitdagingen dual rotor motor



Toch blijven er nog genoeg technische uitdagingen over voor de dual rotor motor. Het hoge onafgeveerde gewicht noemden we al, maar dat denkt Continental te ondervangen met een geïntegreerd luchtveersysteem. Verder is er geavanceerde software nodig die de remmende werking van de trommels en de elektromotoren op elkaar moet afstemmen.

Snel productierijp



Hoewel er dus nog genoeg hobbels te nemen zijn, heeft Felix Pörnbacher, directeur en mede-oprichter van DeepDrive, hoge verwachtingen: “We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de dual rotor motor een revolutie betekent voor de elektrische auto."

Door de samenwerking met Continental is het volgens Pörnbacher bovendien mogelijk om snel grote stappen te zetten. Niet alleen vanwege Continentals technische expertise op het gebied van remsystemen, maar ook omdat het bedrijf weet hoe je nieuwe technische concepten kunt doorontwikkelen richting massaproductie. Continental verwacht dat dit al binnenkort mogelijk is, al noemt het bedrijf geen jaartal. Wordt vervolgd.