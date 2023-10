Elektrische Kia EV3 (2024) maakt elektrisch rijden weer een

De Kia EV3 (2024), een kleine elektrische SUV, heeft hitpotentie. Als Kia de prijs laag weet te houden, kan de EV3 het de Jeep Avenger en Peugeot e-2008 weleens lastig gaan maken.



Zo, daar gooit Kia even een knuppel in het EV-hoenderhok. De enorme, loodzware zevenzitter EV9 is nog maar net gepresenteerd of de Koreanen komen met drie nieuwe modellen. De Kia EV5 is al af, de EV4 en EV3 zijn nog concept cars. Maar je hoeft geen hooggeleerde autokenner te zijn om te zien dat de taak van de exterieurdesigners er eigenlijk wel opzit. De EV3 die in 2024 in de Nederlandse en Belgische showrooms staat, gaat als twee druppels water lijken op dit studiemodel.



De Kia EV3 volgt de Kia e-Soul op, die een beetje ondergesneeuwd raakte in al het elektrische nieuws. Aardige bijkomstigheid is dat de EV3 goedkoper lijkt te worden. De prijs van de e-Soul (39,2 kWh) is nu 37.295 euro. In Engeland wordt voor de EV3 gefluisterd over prijzen vanaf 27.500 pond, dat is omgerekend ruim 33.000 euro. Met EV-subsidie zou de vanafprijs van de EV3 zelfs rond de 30.000 euro komen te liggen.



Kia EV3 eerder dan EV5 naar Nederland



De Kia EV3 gaat in 2024 in de verkoop, net als de EV5 en de EV4. Gek genoeg is de EV5 al af, maar komt de uiteindelijke versie van de EV3 eerder op de markt. Vergeleken met de brave Kia Soul is de EV3 wat spannender. Het is eerder een gekrompen EV9, we zien hetzelfde hoekige design en dezelfde smalle verticale led-koplampen. Ook de geprononceerde wielkasten zie je bij beide modellen, net als het dak dat door een optische truc lijkt te zweven.



Het uiterlijk is dus af, maar het interieur niet. Binnenin lijkt Kia opruimgoeroe Marie Kwondo te hebben ingehuurd, want eigenlijk zien we alleen een stuur en een groot scherm. Kwondo houdt waarschijnlijk niet van knoppen, want die zijn allemaal verdwenen. Die komen ongetwijfeld wel terug in de definitieve versie. Interessanter dan het opgeruimde dashboard is het materiaal waarvan de middenarmsteun is gemaakt: paddenstoelen! Specifieker gaat het om mycelium, het netwerk van draden van een schimmel. Het zou hetzelfde aanvoelen als leer. Champignon-bekleding is in serieproductie nog niet mogelijk, maar Kia blijft experimenteren met mycelium.



Kia EV3: E-CMP, dus snel laden en grote range



Over de motoren laat Kia nog niets los, wel weten we dat de EV3 op het E-CMP platform komt te staan, waardoor snelle laadtijden en een flinke actieradius in het verschiet liggen. Het platform debuteerde in 2021 in de EV6.

We gaan uit van een batterij van 64 en 88 kWh, en de keuze voor 4WD of achterwielaandrijving. De Stellantis-modellen (Fiat 600e, Jeep Avenger, Opel Mokka Electric, Peugeot e-2008), met hun kleine batterij en relatief lage laadsnelheid en actieradius, kunnen hun borst natmaken. Zeker als Kia vasthoudt aan de prijs van rond de 33.000 euro, want daarmee zou de EV3 ook nog duizenden euro's goedkoper worden dan zijn concurrenten.