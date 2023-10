Opmerkelijk: de Kia EV4 lijkt op een cross-over, maar het is iets anders

Met de Kia EV4 presenteert Kia 'een nieuwe definitie van de elektrische sedan'. Het is maar goed dat Kia dit erbij zegt, want de Kia EV4 lijkt in niets op de sedan zoals wij die kennen.

De Kia EV4 heeft dus een kofferklepje en geen riante achterklep waarbij de ruit mee omhoog gaat. Toch zouden we de nieuwe elektrische Kia eerder een cross-over noemen dan een sedan.

De EV4 is een van drie modellen die Kia recent heeft onthuld. De andere zijn de Kia EV3 (een compacte suv die Kia dan weer een cross-over noemt) en de Kia EV5 (wat volgens Kia de compacte suv van het drietal is). Zucht, schiet ons maar lek.

Kia EV4 is elektrisch

De EV4 is nog maar een studiemodel en veel concreets zegt Kia er nog niet over. Maar wel dat 'de slanke, lage neus en het langgerekte, dynamische silhouet doen denken aan sport- en racewagens'. Nou komen wij niet elke dag in een Porsche-showroom, maar om nou te zeggen dat de Kia EV4 op een sportauto zoals de 911 lijkt, nou nee. Kia zegt nog niks over de actieradius, de laadtijden en de elektromotor(en).

Walnootschelpen en meekrapwortels

Over het interieur van de Kia EV4 zijn we meer te spreken. We hebben ons vaker afgevraagd waarom dashboards hoofdzakelijk zwart zijn, en de Kia-designers blijkbaar nu ook. We worden blij van de warme kleuren die zijn toegepast. Kia belooft een vrijwel eindeloze keuze van tinten vanwege het gebruik van natuurlijke materialen zoals walnootschelpen en meekrapwortels. Toch zit je niet krap: kijk eens wat een ruimte de voorpassagier voor zijn benen en voeten heeft!

Sedan of crossover: weten of de Kia EV4 op de markt komt en zo ja, wanneer? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Hoe serieus is de Kia EV4?

Anders dan de Kia EV5, die sowieso op de markt komt, zit de EV4 nog nog in een vroeger ontwerpstadium. Maar omdat Kia zegt zijn EV-strategie te willen versnellen en zijn EV-aanbod te willen uitbreiden, maakt de EV4 een grote kans om daadwerkelijk op de markt te komen. Een concurrent voor bijvoorbeeld de Peugeot 408 die op termijn ook volledig elektrisch wordt, maar dan weer geen sedan is. Al vinden we de EV4 dat ook niet.