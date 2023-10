Rampspoed vanuit de Mirafiori-fabriek van Fiat in Turijn. De productie van de elektrische Fiat 500e wordt tijdelijk stilgelegd en ook vier Maserati-modellen zijn getroffen. De reden is simpel: niemand wil ze (meer) hebben.



Eind september lag 2023 de productie van de Fiat al een week stil, maar daar blijft het niet bij. Van 19 oktober tot 3 november 2023 rolt er opnieuw geen Fiat met stekker de fabriekshal uit. Dit meldt Automotive News Europe, dat een woordvoerder van Stellantis aanhaalt. De reden hiervoor is de beperkte vraag naar de Fiat 500e.



Productie Maserati stilgelegd



Ook vier Maserati-modellen – de Granturismo, Ghibli, Levante en Quattroporte – worden getroffen. Ze worden eveneens in de Mirafiori-fabriek in Turijn gebouwd en bij het Italiaanse luxemerk is de situatie zelfs nog zorgelijker. Volgens Automotive News werd de productie van de Maserati's in de eerste helft van 2023 al eens 58 (!) dagen onderbroken. Ook hier is de oorzaak de zwaar tegenvallende vraag. Liefst 2400 werknemers worden getroffen door de productiestop bij de Mirafiori-fabriek.



Productiestop Volkswagen ID.3



Fiat is niet het enige merk met een tegenvallende vraag naar elektrische modellen. Eerder zag Volkswagen zich al genoodzaakt om de productie van twee EV’s tijdelijk stil te leggen. Het gaat om de Volkswagen ID.3 en de Cupra Born, die worden gebouwd in in Zwickau en Dresden. Sinds 2 oktober rollen ze niet meer van de band, pas op 13 oktober wordt in Zwickau de productie weer opgestart. Drie dagen later volgt ook de herstart in de fabriek in Dresden.



Fiat geeft niet op en houdt hoop op betere tijden. In september 2023 werd de Fiat 600e onthuld en in juli 2024 komt eindelijk de elektrische Fiat Panda op de markt.