Rare fratsen of slim bekeken? Navigatie in je Skoda is niet langer vanzelfsprekend

In het persbericht van de nieuwe Skoda Kodiaq staat dat je altijd toegang hebt tot Skoda Connect-diensten. Hiermee is het mogelijk om bepaalde functies online aan te schaffen en te activeren. Populair gezegd: je mot bijbetalen als je bijvoorbeeld navigatie of adaptieve cruise control wilt.

We zijn nog maar net bijgekomen van de 340 pk sterke Skoda Enyaq Coupé RS die vooral in de schreeuwerige carrosseriekleur mamba green het ooit zo nuchtere imago van Skoda definitief aan diggelen heeft geslagen, of het merk stelt ons incasseringsvermogen weer op de proef. Volgens autocar.co.uk stopt Skoda namelijk met ingebouwde navigatie in zijn nieuwste modellen. Een voorbeeld is de nieuwe Skoda Kodiaq. Als je deze hybride suv met bijvoorbeeld navigatie wilt, moet je hiervoor een abonnement afsluiten.

Skoda doet hiermee BMW na. Ook dat merk vraagt voor bepaalde functies een maandbedrag. Voor een grootlichtassistent betaal je bijvoorbeeld 9 euro per maand. Een automatisch parkeerhulpsysteem? Geen probleem, maar dat kost je 22 euro per maand. BMW ConnectedDrive worden deze digitale diensten genoemd. De hardware zit al in de auto maar om deze te activeren, moet je in de buidel tasten. Kloppen de automerken je weer eens geld uit de zak? Niet per se. Want er valt ook wel wat voor te zeggen, want wie zit er in de zomer nou te wachten op stoelverwarming?

Zodra Skoda definitief besluit navigatie via een abonnement aan te bieden, lees je dat in onze nieuwsbrief:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Skoda lijkt dezelfde weg in te slaan met zijn Skoda Connect-diensten en heeft het over 'het online aanschaffen van klimaat-, navigatie- en ambient light-diensten'. Of zoals hoofd sales en marketing Martin Jahn het tijdens de onthulling van de nieuwe Skoda Kodiaq tegen Autocar heeft gezegd: "We onderzoeken de mogelijkheid van on demand-functies en willen de klant de kans geven bepaalde functies online te bestellen."

Van bezit naar gebruik is tegenwoordig heel normaal (denk maar aan je Netflix-abonnement of private lease), maar dat juist een no-nonsense merk als Skoda hiermee begint, is toch even wennen. Maar goed, de wereld verandert en we zijn zelfs aan de dikke Enyaq Coupé RS gewend.