In Nederland was de Volkswagen Up al sinds januari uit de prijslijsten verdwenen, maar nu gaat het doek ook wereldwijd definitief vallen voor de stadsauto. De Volkswagen-fabriek in Bratislava bouwt eind oktober de laatste Up.



Dat betekent dat de Duitsers na twaalf jaar de stekker uit de kleine hatchback trekken. De Volkswagen Up werd in 2011 geïntroduceerd als de nieuwe kleinste telg van de Volkswagen-familie. Daarmee volgde de auto de Volkswagen Fox op als instapper van Volkswagen. En waar de in Brazilië gebouwde Fox niet bekend stond om zijn goede weggedrag, werd de ruime Up daar juist om geroemd.

Volkswagen Up in Nederland

De Up maakte samen met de Seat Mii en de Skoda Citigo deel uit van een drieling A-segmenters van de Volkswagen-groep. Nederland trok massaal de portemonnee voor alle drie, maar de Up was met afstand het populairst. Hij kwam tot zo’n 95.000 verkopen in Nederland - tegenover 17.000 voor de Skoda en 16.000 voor de Seat. Die populariteit is makkelijk te verklaren; in 2011 kon je al een Up kopen voor nog geen 8500 euro!

De Up is in allerlei varianten geleverd. De basisversie had een ongeblazen driecilinder met 60 of 65 pk, leuker werd het met de 90 pk sterke 1.0 TSI en nog leuker met de Up GTI die zelfs 115 pk leverde.

Elektrische Volkswagen Up

Ook zijn er twee versies van de volledig elektrische Volkswagen e-Up leverbaar geweest. De eerste in 2013 had een matige actieradius van 130 kilometer, maar in de meest recente uitvoering (2019-2022) was dit verdubbeld tot een zeer acceptabele 260 kilometer.

Marge is het grootste probleem

Opvallend is de prijsontwikkeling die de Up door de jaren heen heeft gemaakt. In 2013 kostte de Up nog steeds maar 9 mille. Maar de laatste jaren was de prijs al ruim verdubbeld tot minimaal 19 mille. Deze prijsverhoging is mede te wijten aan de steeds strenger wordende veiligheid- en emissie-eisen waaraan auto’s moeten voldoen.

Volkswagen is niet het enige automerk dat zijn modellen in het A-segment de nek omdraait. Dit gebeurt omdat de marges te klein worden op deze auto’s, en er voor merken dus weinig tot niets te verdienen valt. Voorlopig houden vooral de merken uit het Verre Oosten nog wel vast aan een auto in het A-segment. De Kia Picanto en Toyota Aygo X zijn nog te koop. Wie Volkswagen wil blijven rijden, moet minimaal 25.890 euro betalen voor de goedkoopste Volkswagen Polo.