Hoe een van de leukste auto's ter wereld nog leuker is geworden

De Mazda MX-5 heeft voor de Japanse markt een facelift gekregen. Hierbij is ook de techniek aangepakt. Reken er maar op dat deze Mazda MX-5 facelift ook naar Europa komt. Zo is het Mazda gelukt de MX-5 nog leuker te maken.

Om met de techniek te beginnen: de 1,5-liter viercilinder basismotor met 131 pk levert voortaan 136 pk. Net als voorheen worden die naar de achterwielen gestuurd. De tweede motorversie van 2,0 liter met 184 pk is ongewijzigd gebleven. Wel zegt Mazda dat het de gasrespons heeft aangescherpt. Een nieuw asymmetrisch sperdifferentieel voor de handgeschakelde versies moet ervoor zorgen dat deze nog beter/stabieler door de bocht kunnen.

Wie op het circuit tot het uiterste wil gaan, kan dat voortaan doen met een speciale trackmodus van het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP). Dan grijpt het systeem pas in als het echt mis dreigt te gaan. Ook deze trackmodus is alleen leverbaar op de versies met handbediende zesbak.

Mazda blijft de MX-5 ook bouwen met een automaat, maar die komt waarschijnlijk niet naar Nederland - net als nu. De MX-5 RF met stalen klapdak is in ons land wel met een zestraps automaat leverbaar. Alle wijzigingen van de facelift gelden trouwens ook voor de retractable fastback.

Zo herken je de Mazda MX-5 facelift

Je herkent de facelift van de Mazda MX-5 voor 2024 aan iets wat er niet meer is, namelijk de ledstrips in de voorbumper. Die hebben we nooit mooi gevonden, dus ons hoor je niet klagen. De dagrijverlichting is in het vervolg opgenomen in de nieuwe ledkoplampen.

Nieuw is dat de MX-5 leverbaar wordt met adaptieve cruise control met een noodremfunctie. Ook nieuw: het design van de lichtmetalen wielen, de licht gewijzigde achterlichten en de carrosseriekleur aero gray metallic die je nu bijvoorbeeld op de Mazda 2 kunt krijgen.

Ook het interieur van de Mazda is aangepast, hetzij een beetje. Het gaat vooral om het grotere multimediascherm. Dat is nu 7 inch en groeit naar 8,8 inch. De menustructuur moet overzichtelijker zijn en de software sneller.

Mazda MX-5 (2024) prijs

De facelift van de Mazda MX-5 wordt in Japan vanaf begin 2024 leverbaar. Hopelijk komt de roadster dan nog voor de zomer naar ons land. In Japan is de auto zo'n 10 procent duurder geworden. Dat betekent dat de vernieuwde Mazda MX-5 hier de magische grens van 40 mille doorbreekt. Momenteel is de Japanse cabriolet er vanaf 39.690 euro.

Na de facelift volgt de vijfde generatie MX-5

Nu de wereld lijkt te zijn overgenomen door suv's en crossovers, hoef je niet bang te zijn dat Mazda afscheid van de MX-5 neemt. Integendeel zelfs. Op de komende Japan Mobility Show van eind oktober staat op de Mazda-stand de MX-5 centraal. Mazda showt hier exemplaren van de eerste generatie (die met de klapkoplampen) maar onthult ook een concept model dat wellicht hint naar de vijfde generatie MX-5 (zie de foto hierboven).



