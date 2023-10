Nieuwste EV van Toyota is de gaafste tot nu toe

De Toyota Baby Lunar Cruiser is de leukste EV die we tot nu toe van Toyota gezien hebben. Maar hoe gaaf-ie ook is, kopen kun je hem niet.

Om eventuele verwachtingen over een productieversie maar meteen de kop in te drukken: de Toyota Baby Lunar Cruiser komt niet in de showroom te staan. Dat is jammer, want de concept car ziet er geweldig uit. Het bonkige design is gebaseerd op de beroemdste Toyota Land Cruiser ooit, de FJ40. Dit is de versie waarbij de voorruit kaarsrecht staat en de achterste zijruitjes om de hoek van de carrosserie lopen.

De Land Cruiser FJ40 is een van de bestverkochte Toyota's in Amerika ooit. Reden voor Toyota's Amerikaanse designafdeling om het ontwerp van zijn nieuwste concept hierop te baseren. De designstudio bestaat 50 jaar en viert dat met de Baby Lunar Cruiser. Hij heeft geen dieselmotor, zoals de FJ40 die wel had, maar in elk wiel een elektromotor. Een EV dus en tegelijkertijd een 4x4.

Op aarde en daarbuiten

De Baby Lunar Cruiser is ontwikkeld 'om ruig terrein op aarde én daarbuiten te veroveren', zegt Toyota. Een maanvoertuig dus, of een marslander. De auto heeft dan ook veel in zijn mars. Een stuurwiel is er niet, je bedient hem met twee joysticks. Wat verder opvalt zijn het enorme glasoppervlakte en het zeer grote display dat de bestuurder voor zijn neus heeft. De achterklep bestaat uit twee delen en het achterbankje kan in de vloer verdwijnen.

Brandstofcel

De Baby Lunar Cruiser zal nooit bij jou in de straat zal rondrijden, maar je moet niet gek opkijken als-ie ooit wél verkenningstochten op de maan uitvoert. Toyota kwam al in 2019 met een voertuig dat geschikt was voor maanmissies, maar dat was groter (zie foto rechtsboven). Deze Lunar Cruiser is voorzien van een brandstofcel en is ontwikkeld met het Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), de Japanse NASA. Die waren ook weer betrokken bij de Baby Lunar Cruiser.

Minder enthousiast

Hoe gaaf de Toyota Baby Lunar Cruiser ook is, kan Toyota zijn geld niet beter besteden aan de ontwikkeling van een elektrische auto die je wél kunt kopen? Toyota loopt immers nog een beetje achter met zijn EV-aanbod. Maar de Japanners werken hard om deze achterstand om te buigen in een voorsprong en zijn bezig een goedkope EV te ontwikkelen. Niet voor op de maan, maar voor je deur.