Toyota vindt verrassende partner in ontwikkeling goedkope elektrische suv

Toyota wil zijn achterstand op het gebied van elektrische auto’s inlopen. Zoals met deze nieuwe betaalbare elektrische suv die momenteel wordt ontwikkeld met een verrassende partner.



Volgens het Japanse Best Car werkt Suzuki mee aan de compacte EV. Dat is best verrassend te noemen, aangezien Suzuki niet bepaald bekendstaat als een EV-merk. Suzuki heeft zelfs nog geen enkele elektrische personenauto in zijn modellengamma. Toch kan de kennis van Suzuki van waarde zijn voor Toyota. Suzuki heeft namelijk wel genoeg expertise op het gebied van de ontwikkeling van compacte auto’s.

bZ Small Crossover

Een concept car van een compacte suv in de bZ-serie van Toyota werd al in 2021 getoond. Destijds gaf Toyota een kijkje in de toekomst met 16 elektrische modellen, waaronder dus de ‘bZ Small Crossover’. Naar verluidt gaat de nieuwe compacte suv uit de bZ-familie gebruikmaken van het e-TNGA platform waar ook de Toyota bZ4X op staat.

De nieuwe suv zal in het modellengamma van Toyota onder de Toyota bZ3X worden geplaatst. De bZ3X is eveneens op dit moment in ontwikkeling en zal worden gebaseerd op ander studiemodel van Toyota - genaamd bZ Compact SUV Concept.

Verdere samenwerking met Suzuki

Het compacte bZ-model is niet de enige samenwerking op het gebied van elektrische auto’s tussen Toyota en Suzuki. Dit jaar brachten de twee Japanse automerken al samen een kleine elektrische bestelwagen uit, en Suzuki gaat op de aankomende Japan Automobility Show meer minibusjes presenteren. Deze staan op een nieuw EV-platform dat is ontwikkeld in samenwerking met Toyota.

Suzuki is net zoals Toyota van plan om de achterstand op het gebied van EV’s in te halen. Begin dit jaar liet het automerk zijn eerste officiële elektrische creatie zien: de Suzuki eVX. Hoewel het nog een concept car is, tonen de Japanners hiermee wel de intentie om zich te begeven op de EV-markt. Onze tip voor Toyota en Suzuki: focus je op de verkoopprijs, de autowereld heeft meer goedkope EV's nodig.