Nieuwe Suzuki Swift (2024): dit verstopte onderdeel is weer open en bloot zichtbaar

Het uiterlijk van een nieuwe Suzuki Swift is nooit schokkend. Je herkent altijd de voorganger erin. En dat is niet erg, want het merk heeft een trouwe schare liefhebbers die niet anders willen. In 2024 komt de nieuwe Swift en hoewel-ie lijkt op zijn voorganger, wijkt één detail op positieve wijze af.



Suzuki lijkt met de Swift het Volkswagen-principe te hanteren: een nieuw model wijkt nooit spectaculair af van zijn voorganger, maar borduurt er juist op voort. De Suzuki Swift heeft sinds 2004 een evolutie doorgemaakt, van de duidelijk aan elkaar verwante eerste en tweede generatie tot aan het huidige model, dat de

ontwerplijn doorzet. Op de Japan Mobility Show 2023 (voorheen Tokyo Motor Show) presenteert Suzuki een nieuwe Swift. Hij heet nog Swift Concept en is officieel dus een studiemodel, maar reken erop dat Suzuki vrijwel niets aan het uiterlijk gaat veranderen.



Suzuki Swift op basis van zijn voorganger



De overeenkomsten met de huidige Swift, die te koop is sinds 2017, zijn duidelijk zichtbaar. De Swift lijkt wat ronder en boller te zijn geworden, met bredere heupen rond de C-stijlen. De grille is ronder en wat kleiner. Maar als je beter kijkt, zie je toch afwijkende details. Zo zijn de deurgrepen van de achterportieren weer teruggeplaatst naar de traditionele positie. In de huidige Swift zitten ze nog 'verstopt', een trend die ooit begon met de Alfa Romeo 156. Vorig jaar betrapte onze spionagefotograaf de nieuwe Swift al in camouflage.

Vleugje modernisering

Ook onderhuids is bij de nieuwe Swift veel hetzelfde gebleven. Zo wordt de auto op het Heartect-platform gebouwd, net als het huidige model. Wel is dit platform aangepast, zodat moderne veiligheidsfeatures als een automatisch noodremsysteem en grootlichtassistent kunnen worden geleverd. Ook vermoeidheidsherkenning wordt leverbaar op de nieuwe Swift.

Suzuki Swift (2024) motoren: hybrid, maar niet elektrisch



Over de motoren heeft Suzuki nog niets naar buiten gebracht, maar naar verwachting blijft de mild hybrid uit het huidige model gehandhaafd. Verder verwachten we een volwaardige hybride - een slimme zet van de Japanners, met het oog op de steeds strenger wordende emissienormen.



De kans is groot dat de Japanners deze techniek van Toyota lenen, zoals ze dat ook al doen bij de Suzuki Swace (hybride) en Suzuki Across (plug-in hybride). Een volledig elektrische Swift staat niet in de planning. De nieuwe Suzuki Swift wordt in 2024 in Nederland en België verwacht.

