Toyota C-HR (2024) prijs en uitvoeringen: heel veel keuze, maar één belangrijke ontbreekt

De nieuwe Toyota C-HR is vanaf nu te bestellen. En dat betekent dat de prijzen en de uitvoeringen van de Toyota C-HR bekend zijn. Ga er gerust even voor zitten, want je kunt kiezen uit 16 (!) mogelijkheden. En er is meer wat ons opvalt.

Wie een volledig elektrische Toyota C-HR zoekt, is snel klaar. Die is er niet. Dat is best opvallend. Toyota geeft hoog op dat de nieuwe Toyota C-HR ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd is in Europa en 'volledig op de Europese klant' gericht is, maar een EV ontbreekt. Terwijl de EU juist wil dat nieuwe auto's over een aantal jaren allemaal elektrisch zijn. Komt die elektrische Toyota C-HR er dan niet? Jawel, hij gaat waarschijnlijk Toyota bZ3X heten. Het studiemodel bZ Compact SUV Concept is hier een voorbode van:

Terug naar de nieuwe Toyota C-HR. Die is er dus niet als EV maar wel met een van de volgende drie aandrijflijnen:

Toyota C-HR 1.8 Hybrid met 140 pk, vanaf 37.295 euro Toyota C-HR 2.0 High Power Hybrid met 197 pk, vanaf 42.495 euro Toyota C-HR 2.0 High Power Plug-in Hybrid met 223 pk, vanaf 45.995 euro

De techniek is al bekend van andere modellen van Toyota. Zo vind je beide hybride-aandrijflijnen ook in de Toyota Corolla. En de 223 sterke plug-in hybride aandrijflijn tref je ook aan in de nieuwe Toyota Prius.

Toyota Prius goedkoper

Opvallend is dat die hybride-pionier met stekker goedkoper is dan de nieuwe Toyota C-HR. De Prius Plug-in Hybrid is er vanaf 44.695 euro terwijl je voor de C-HR Plug-in Hybrid minimaal 45.995 euro moet neertellen. In beide gevallen gaat het om de Dynamic-uitvoering, maar bij de C-HR krijg je bijvoorbeeld zwart gepolijste lichtmetalen 18-inch wielen. De Prius moet het met 17-inch aluminium exemplaren met sierdeksel doen. Ook krijg je in de C-HR stuurverwarming en in de Prius niet (pas vanaf de Executive). Wel is de Prius iets zuiniger, in theorie 0,5 l/100 km (1 op 200) tegenover 1,0 l/100 km (1 op 100) voor de C-HR.

Toyota C-HR: zeven uitvoeringen

Nu we bij de uitvoeringen zijn aanbeland: de nieuwe Toyota C-HR kent er maar liefst zeven:

Active Dynamic First Edition Executive GR Sport Plus Première Edition GR Sport Première Edition

De laatste twee uitvoeringen zijn het compleetst met onder meer een glazen panoramadak. Mocht je dus een nieuwe Toyota C-HR willen uitkiezen, dan kun je gerust een sabbatical nemen, zo veel keuze is er. We lichten er twee uitvoeringen uit: de First Edition en de GR Sport Plus.

Die eerste is gebaseerd op de Dynamic, heeft een meerprijs van 2500 euro (vanaf 42.995 euro) maar biedt volgens Toyota een voordeel van 1000 euro. Standaard zijn een draadloze oplader voor je smartphone, speciale led-prismaprojector-koplampen, een elektrisch bedienbare achterklep, een 360-graden camera voor extra gemakkelijk inparkeren en het Toyota Smart Connect-multimediasysteem met 12,3-inch aanraakscherm. Het scherm van de Dynamic heeft een diameter van 8 inch.

Sportiefste Toyota C-HR

De GR Sport Plus is de sportiefste Toyota C-HR. Hij is er dan ook niet als 1.8 Hybrid maar alleen als 2.0 High Power Hybrid en als nog sterkere plug-in hybride. Voor minimaal 48.895 euro gaat je autosporthart sneller kloppen vanwege de sportstoelen, het met leer beklede sportstuur (uiteraard vegan ...) met GR Sport-logo en de 19-inch lichtmetalen wielen. Het exterieur kent zwarte accenten en de grille is voorzien van een sportief gaaspatroon. Verder is de buitenkant opgefleurd met zijskirts en een bi-tone carrosserielak waarbij het dak in het zwart wordt uitgevoerd.

Je hebt ook nog zoiets als een bi-tone+-lak. Hierbij is niet alleen het dak, maar ook de achterkant van de carrosserie zwart gespoten. De twee eenvoudigste uitvoeringen (Active en Dynamic) zijn niet als bi-tone of bi-tone+ leverbaar.



Toyota C-HR levertijd

De nieuwe Toyota C-HR verschijnt rond de jaarwisseling in de showroom. Wanneer de volledig elektrische bZ3X op de markt komt, is nog even afwachten. Toyota vertelde eerder dat het voor 2026 zes elektrische bZ-modellen op de Europese markt wil brengen. In de tussentijd werkt het merk hard aan het verder verbeteren van de actieradius en de laadsnelheden.