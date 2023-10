Volkswagen in het nauw maakt slimme sprongen: 3 nieuwe elektrische auto's

De elektrische divisie van Volkswagen krijgt de ene naar de andere klap te verwerken, maar toch maakt het merk vaart met zijn EV’s. De Duitsers willen richting 2026 tien nieuwe elektrische auto’s op de markt brengen, waaronder twee suv’s en een elektrische Golf.

De vraag naar elektrische Volkswagen valt zo erg tegen, dat dit fabrieksmedewerkers in Emden en Zwickau hun baan kostte. Ook moeten de fabrieken in Zwickau en Dresden een geforceerde productiepauze inlassen om te voorkomen dat ze meer Volkswagen ID.3’s en Cupra Borns produceren dan ze kunnen verkopen.

Ondanks deze tegenvallers blijft Volkswagen stoïcijns het gekozen pad volgen door zich volledig te richten op de ontwikkeling van nieuwe elektrische auto’s. Een van de eerste voorbeelden hiervan is de veelbesproken Volkswagen ID.2, die eerder dit jaar als conceptversie aan de wereld werd getoond.

Nieuwe elektrische suv’s van Volkswagen

Uit een interne vergadering met de raad van commissarissen van Volkswagen die vorige week plaatsvond, valt een hoop verdere informatie te halen over de overige elektrische plannen in Wolfsburg. Volkswagen gaat bijvoorbeeld op korte termijn ‘grote aantallen’ van een nieuwe compacte elektrische suv in het A-segment produceren in de hoofdfabriek. Deze stadsauto is naar verluidt een crossover-versie van de Volkswagen ID.1.

Alles over Volkswagen en alle andere automerken vind je in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Daarnaast heeft Volkswagen plannen om een elektrische suv die qua buitenmaten en ontwerp vergelijkbaar is met de populaire Volkswagen Tiguan te introduceren. Deze auto moet vanaf 2026 in Wolfsburg van de band rollen en gaat mogelijk de ID.Tiguan heten.

Ook Golf wordt EV

Volkswagen bevestigde in de vergadering eveneens dat de elektrische Volkswagen Golf dan toch echt een feit wordt in 2028. Omdat ook dit model in Wolfsburg moet worden geproduceerd, gaat Volkswagen zijn plannen wijzigen. Door het overvolle programma in de hoofdfabriek wordt de productie van de elektrische sedan die intern bekendstaat als het ‘Trinity-project’ (niet te verwarren met de Volkswagen ID.7) verplaatst naar de fabriek in Zwickau.