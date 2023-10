Amsterdam gaat naar 30 km/h: zo schreeuwend duur is te hard rijden

Amsterdam maakt zich op voor een nieuwe maximumsnelheid van 30 km/h. Die gaat vanaf vrijdag 8 december op de meeste Amsterdamse wegen in. Wie dan nog 50 km/h rijdt, kan een boete krijgen die hoger is dan wanneer je door rood rijdt.

Vanaf vandaag plaatst de gemeente Amsterdam ongeveer 4400 verkeersborden waarop de nieuwe maximumsnelheid van 30 km/h staat. De verlaging moet het verkeer veiliger maken. De gemeente verwacht 20 tot 30 procent minder ongelukken. De remweg is korter en het blikveld breder, zo beredeneren de beleidsmakers.

Zuinig met drempels

Klein lichtpuntje voor wie altijd vast staat in de Amsterdamse binnenstad : de gemeente hoopt dat ook de doorstroming verbetert. Belemmerende maatregelen zoals hoge verkeersdrempels worden zo min mogelijk toegepast. 'We zijn zuinig met drempels', zoals de gemeente het verwoordt.

Torenhoge boete voor te hard rijden

Vanaf 8 december mag je dus nog maar 30 km/h op veel Amsterdamse wegen. Dat zal voor veel automobilisten best even wennen zijn. Wie toch 50 km/h rijdt, moet rekening houden met een fiks boetebedrag. Als je bijvoorbeeld 54 km/h rijdt, is dat al 24 km/h te hard. Daar gaat nog wel een meetcorrectie van 3 km/h af. Hou je over een overschrijding van 21 km/h. En dan moet je maar liefst 312 euro aftikken. Ka-ching! Als je door rood rijdt, ben je goedkoper uit (280 euro).

Per 2024 ruim 350 euro

Deze bedragen zijn nog zónder de 10 procent verhoging die het kabinet per 1 januari 2024 voor snelheidsovertredingen doorvoert. Dan wordt die 312 euro opeens ruim 350 euro, inclusief administratiekosten! Ook als je je exact aan de oude maximumsnelheid houdt (dus 50 km/h), moet je flink dokken. Dan bedraagt het boetebedrag nog altijd een stevige 242 euro. Op de afbeelding hieronder zie je op welke wegen je nog maar 30 km/h mag (blauw). Rood is 50 km/h.

Ach, wat lief

Goed nieuws is er ook: behalve het plaatsen van de nieuwe verkeersborden worden ook bepaalde zaken weggehaald, zoals zoveel mogelijk belijning. Dat ziet er overzichtelijker uit en zorgt voor minder verwarring, aldus Amsterdam. Overigens zegt de gemeente dat handhaving niet de belangrijkste manier is om mensen aan de nieuwe maximumsnelheid te houden. 'Als de een zich aan 30 km/h houdt, kan de bestuurder erachter ook niet sneller. Zo helpen we elkaar.' Ach, wat lief.

Bron foto: gemeente Amsterdam