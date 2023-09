Volkswagen ID.7 kost 63.990 euro maar heeft verdorie geen warmtepomp

De Volkswagen ID.7 heeft een prijs: vanaf 63.990 euro. Dat is veel geld, maar dan krijg je volgens Volkswagen wel een rijk uitgeruste auto. Toch moet je voor de warmtepomp bijbetalen.

Als je ooit een elektrisch model van Volkswagen hebt geconfigureerd, dan weet je dat je pakweg 1100 euro moet bijbetalen voor een warmtepomp. Bij een Volkswagen ID.3 van 42.690 euro valt daar misschien iets voor de zeggen, maar een 63.990 euro kostend topmodel moet gewoon standaard een warmtepomp aan boord hebben. De BYD Dolphin kost verdorie de helft en heeft er wel een.

Zo belangrijk is de warmtepomp

Wat maakt een warmtepomp zo essentieel voor elektrische auto’s? Het is een energiezuinige manier om het interieur te verwarmen. Hij bewijst zijn nut vooral in de wintermaanden, wanneer je niet een groot deel van je rijbereik wilt opofferen om er warmpjes bij te zitten. Want vergis je niet: EV’s zonder warmtepomp hebben wel verwarming, maar die vreet veel meer stroom.

Voor de beste range heb je dus een warmtepomp nodig. Dat maakt het extra vreemd dat Volkswagen die niet standaard plaatst, want de ID.7 is hun actieradiuskoning. Met de batterij van 77 kWh komt-ie 599 kilometer ver en volgend jaar volgt de versie met een nog groter accupakket en 700 kilometer range.

Drie opties met een meerprijs

De warmtepomp van 1100 euro is één van drie opties die je vermoedelijk wilt hebben. Dan is er nog het 2500 euro kostende Exterieur Pakket Plus, met daarin het panoramadak dat je van licht naar donker kun switchen. Wij zouden het pakket aanvinken vanwege de adaptieve schokdempers, de progressieve besturing en het geluiddempende glas. Want als je honderden kilometers gaat afleggen, wil je dat doen met maximaal rijcomfort. Tot slot de kleur: standaard is-ie grijs, terwijl wit, zilver of blauw (1100 of 1300 euro) de ID.7 veel mooier staat.

Wat krijg je wel voor 63.990 euro?

In aanloop naar de lancering van de ID.7 heeft Volkswagen opgeschept over de IQ. Light Led Matrix-koplampen, de nieuwe Ergo-Active voorstoelen en het slimme aircosysteem. En ere wie ere toekomt: die zitten standaard op de Pro Business-uitvoering van 63.990 euro. Dus dat is goed nieuws.

Maar als je wilt dat die Ergo-Active-voorstoelen behalve verwarmen, ook ventileren en masseren, dan moet je – het zal ook eens niet - 2250 euro bijbetalen voor een extra uitgebreid interieurpakket. We pakken de rekenmachine erbij: zou je alle hierboven genoemde opties met een meerprijs aanvinken, dan kost de ID.7 in totaal maar liefst 71.000 euro.

Waarom zo zuur?

Waarom zo’n zuur bericht over de prijs van de Volkswagen ID.7? Niemand verplicht ons de auto te kopen … Het komt doordat hij in Duitsland een basisprijs heeft van 56.995 euro. De uitrusting is niet helemaal identiek, maar wel bijna. En dan doet een 7 mille hogere basisprijs pijn. Schrale troost: Duitse klanten voor de ID.7 moeten ook bijbetalen voor de warmtepomp …