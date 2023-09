Topvrouw BYD: zo gaan wij de wereld veroveren

Dat BYD bijna alles anders doet dan andere fabrikanten, is de reden dat het merk de wereld razendsnel gaat veroveren. Tenminste, dat zegt de directeur van BYD America tegen Amerikaanse journalisten.



In een interview met de Amerikaanse website electrek.co, blaakt Stella Li van het zelfvertrouwen. Als CEO van BYD America legde ze bij de introductie van de BYD Dolphin in Brazilië graag uit waarom BYD momenteel onstuitbaar lijkt.



"Als Chinees merk willen we onze klanten op alle fronten iets extra's bieden. Dat geldt voor het interieurontwerp, maar ook voor de innovatieve technologie. Maar dan wel voor een zeer gunstige prijs." Als voorbeeld noemt ze de BYD Dolphin, die met zijn verbruik van 11 kWh/100 km tot de meest efficiënte elektrische auto's van de markt zou behoren.



Is de BYD Dolphin echt zo zuinig?



Die grote woorden gelden mogelijk op de Zuid-Amerikaanse markt, maar volgens de in Europa gehanteerde WLTP-cijfers, verbruikt de compacte BYD Dolphin 15,2 kWh/100 km. De instapversie van de Volkswagen ID.3 (15,3 kWh/100 km) zit hem op de hielen, en de Chinees wordt afgetroefd door de Opel Astra Electric (14,8 kWh/100 km). En dan heeft het Europese duo ook nog een grotere batterij en veel meer vermogen ...

Onderscheidend interieurdesign BYD



Die woorden over de efficiency van de aandrijflijn nemen we dus met een korreltje zout. Wat het interieurdesign betreft, heeft mevrouw Li wel een punt. Zowel de BYD Dolphin als de Atto 3 heeft aan de binnenkant een heel eigen gezicht, met bijzondere vormen. Daarnaast zijn de gebruikte materialen in deze klasse zeker netjes te noemen.

BYD houdt bijna alles in eigen hand



Maar het belangrijkste verschil tussen BYD en de meeste andere automerken, is de manier waarop het zijn auto's produceert. Daarbij houdt het de zaken veel meer in eigen hand en is het minder afhankelijk van externe toeleveranciers.

Sterker nog, BYD produceert niet alleen (kobaltvrije) accupakketten voor de eigen modellen, maar levert ze ook aan Tesla, Toyota en Kia. En het blijft niet bij de batterijen, BYD maakt auto-onderdelen zelf. Tot de telematica en airconditioners aan toe. Hierdoor is de Chinese gigant bij de Dolphin alleen voor de banden en de ruiten afhankelijk van toeleveranciers.

Deze manier van werken maakt BYD volgens Li veel minder kwetsbaar. Zo heeft het merk geen last van stakingen bij toeleveranciers of transportproblemen waar andere fabrikanten wel last van kunnen hebben. Dat werd meer dan ooit duidelijk door de covid-pandemie en de Oekraïne-oorlog.

Korte ontwikkelingstijd



Een ander voordeel van de BYD-methode, is volgens Li dat het bedrijf veel sneller nieuwe modellen kan ontwikkelen dan anderen. Zo werd de Dolphin binnen 18 maanden uit de grond gestampt. Bij de meeste Europese merken duurt zoiets al snel vier jaar.

Volgens Li dwingt de bijzonder competitieve markt in China wel tot deze werkwijze. Ze beweert dan ook dat een merk dat het goed doet in China, automatisch een winnaar is op exportmarkten. Simpelweg omdat de concurrentie daar minder moordend is. En laat BYD in China nu de grootse fabrikant van EV's zijn ...

Oneerlijke concurrentie Chinese merken?



Volgens Europese politici en fabrikanten is het internationale succes van Chinese autobouwers niet uitsluitend te danken aan hun innovatiekracht en efficiënte werkwijze. Dankzij gigantische subsidies van de Chinese overheid zou de Chinese auto-industrie goedkoper auto's kunnen bouwen dan autofabrikanten in andere landen.



In de ogen van de EU is dat oneerlijke concurrentie. Om die reden bestudeert de politiek mogelijkheden om de scheve verhoudingen via importheffingen en dergelijke recht te trekken. Op die manier kunnen de prijsverschillen tussen Chinese en Europese auto's worden afgevlakt. Of dat op korte termijn gaat lukken, is maar de vraag. Temeer omdat een aantal fabrikanten met grote belangen in China bang is voor tegenacties van de Chinese overheid. Denk hierbij aan onder meer Volkswagen, BMW, Tesla en Stellantis.