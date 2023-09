Hier rijdt de eerste EV onder de 35 mille die verder komt dan 500 kilometer

De MG4 Electric krijgt een grotere batterij van 77 kWh en dat geeft hem een actieradius van 520 kilometer. Maak gebruik van de EV-subsidie en je rijdt voor minder dan 35.000 euro in zo’n MG4 Electric Trophy Extended Range.

Wat zijn de twee belangrijkste getallen van een elektrische auto? De actieradius in kilometers en de prijs in euro’s. MG snapt dat ook en introduceert de MG4 Electric Trophy Extended Range met een range van 520 kilometer en een basisprijs van 37.785 euro.

Dat maakt ‘m goedkoop genoeg om in aanmerking te komen voor 2950 euro EV-subsidie. Wat betekent dat je onder de streep 34.835 euro kwijt bent.

MG4 Electric Trophy Extended Range

De nieuwe uitvoering van de MG4 heeft nog meer lekkere getallen. Zoals een krachtigere elektromotor van 245 pk en 350 Nm. Hij sprint in 6,5 seconden naar de honderd en kan snelladen met 144 kW. Laden van 10 tot 80 procent duurt 38 minuten.

360 is ook een mooi getal – zoveel graden filmt het camerasysteem rondom de auto. De boordlader is 11 kW en de lichtmetalen wielen zijn 18 inch groot. Nog een getal waar we content mee zijn is ‘1’, de Extended Range heeft namelijk één warmtepomp. Zo’n energiezuinige manier van verwarmen had de MG4 nog niet eerder.

Navraag bij MG Nederland leert dat de warmtepomp tegenwoordig standaard is vanaf de Luxury-uitvoering.

MG4 XPOWER: Nieuw sportief topmodel

MG lanceert nog een nieuwe uitvoering van de MG4: de XPOWER. Dit is het sportieve topmodel met twee elektromotoren die 435 pk en 600 Nm inzetten om de 41.285 euro kostende hatchback in 3,8 seconden (!) naar de honderd te schieten.

De XPOWER heeft de ‘gewone’ batterij van 64 kWh en komt daarmee 385 kilometer ver. MG heeft soft- en hardware aanpast om de gespierde MG4 een sportief rijgedrag te geven. De alcantara stoelbekleding ziet er uitnodigend uit.

Prijzen MG4 Electric

De MG4 Electric is er nu in vijf versies. Het grappige is: de prijs van de MG4 Electric is in Nederland en België precies hetzelfde. Hieronder zetten we de prijzen voor beide landen op een rij.



Standard (51 kWh, 350 km) – 32.285 euro

Comfort (64 kWh, 450 km) – 32.285 euro

Luxury (64 kWh, 435 km) – 35.785 euro

Trophy Extended Range (77 kWh, 520 km) – 37.785 euro

XPOWER (64 kWh, 385 km) – 41.285 euro

De goedkoopste EV van 35 mille met 500 km?

De MG4 Electric Trophy Extended Range dankt zijn grote uithoudingsvermogen aan de forse batterij van 77 kWh. Maar weinig automerken hebben daar een antwoord op. Volkswagen en Cupra leveren hun hatchbacks ook met zo’n grote batterij, maar die versies van de ID.3 en Born zijn veel duurder (vanaf circa 48.000 euro).

De merken van Stellantis bouwen in deze prijsklasse überhaupt geen model met zoveel range. Jeep, Fiat, Peugeot en Citroën gebruiken een nieuwe batterij van 54 kWh, maar daar wring je met geen mogelijkheid 500 kilometer uit.

De BYD Dolphin kost minder dan 35 mille, maar zijn batterij is te klein om 500 kilometer ver te rijden. Kortom, de MG4 Electric Trophy Extended Range is de eerste elektrische auto van minder dan 35 mille (met EV-subsidie) die verder komt dan 500 kilometer