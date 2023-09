Review MG4 Electric Trophy Extended Range: hoe 38 mille eigenlijk spotgoedkoop is

Bijna 38.000 euro is een smak geld. Maar voor de nieuwste uitvoering van de MG4 Electric, de Trophy Extended Range, is het spotgoedkoop. Wij gingen een blokje om met de nieuwe MG4 Electric Trophy Extended Range (2023).

Wat is opvallend aan de MG4 Electric Trophy Extended Range?

Het opvallendst is niet zozeer de auto maar de aanschafprijs. MG vraagt 37.785 euro voor de nieuwste uitvoering van de MG4 Electric, de Trophy Extended Range. En dat is weinig geld voor een elektrische gezinsauto/leaseauto met een actieradius van 520 kilometer (WLTP). Dat de MG4 Electric (die op termijn gewoon MG4 gaat heten) verder dan ooit komt, heeft te maken met het grotere accupakket van 77 kWh. Groter kun je niet krijgen in een MG4 Electric.

De 245 pk sterke MG4 Electric komt daarmee het verst van alle uitvoeringen. En let op: die scherpe prijs is nog exclusief de aanschafsubsidie van 2.950 euro. Pak je die, dan kom je uit op minder dan 35.000 euro. Hatseflats!

De pas vernieuwde Volkswagen ID.3 met een gelijkwaardige actieradius kost zomaar 10 mille meer. En ook de gloednieuwe Hyundai Kona Electric met 65,4 kWh-batterij en een actieradius van 514 kilometer moet prijstechnisch zijn meerdere in de MG4 Electric erkennen. Die kost namelijk 43.995 euro.

MG verwacht met de Trophy Extended Range vooral leaserijders aan te trekken. Die vinden een actieradius van minimaal 500 kilometer een must, aldus MG. Maar vanwege de zeven jaar garantie (max. 150.000 km) is de MG4 ook aantrekkelijk voor particulieren die net even verder willen rijden dan voorheen (450 km was de max).

Wat is goed aan de MG4 Electric Trophy Extended Range?

Vroeger wilde je bij een nieuw automerk liever de kat uit de boom kijken voordat je tot aanschaf overging, maar tijden veranderen. De MG4 Electric maakt direct een uitstekende indruk. De kwaliteit is goed en in zijn klasse is ook de ruimte dik in orde. Het design is wat smaakgevoelig (met name de gespleten dakspoiler zal niet iedereen aanspreken), maar in ieder geval niet dertien-in-een-dozijn.

De uitrusting klopt als een bus. De MG4 Trophy Extended Range heeft standaard een warmtepomp, stoelverwarming voor, navigatie, ledverlichting rondom en kan tot 144 kW snelladen. Verder tal van rijassistentiesystemen waaronder adaptieve cruise control en een uitstekend functionerende one pedal driving. Je smartphone kan draadloos opgeladen worden maar voor Apple CarPlay en Android Auto is een kabeltje noodzakelijk.

Wat kan beter aan de MG4 Electric Trophy Extended Range?

Qua bediening en gebruiksgemak is het allemaal niet hosanna. Zo moet je de temperatuur via het centrale aanraakscherm instellen, de fysieke knoppen eronder hebben al andere functies. Niet handig. En als je met je vinger stevig op het display drukt, reageert het systeem niet altijd meteen. De truc is juist om het scherm heel licht aan te raken. Maar probeer dat maar eens te doen als je met 100 km/h over de weg rijdt.

Het pianolakzwarte paneeltje rond de grote versnellingsknop doet wat goedkoop aan. En nu we toch aan het zeuren zijn: het centrale scherm zou best wat groter mogen zijn. En waarom maakt de richtingaanwijzer zo gek, goedkoop geluid? Klinkt als een dingsigheidje maar hoe vaker je het hoort, hoe meer het gaat irriteren. Dat doen de Duitse merken echt beter.

Verder reageert de rijstrookassistent nogal heftig. De eerste keer dat-ie in werking trad, schrokken we ons de blubber.

De prijs van de MG4 Electric is spotgoedkoop maar pas op ...

Over de prijs hebben we het al gehad, maar niet over het addertje onder het gras dat hierbij hoort. De aanschafprijs van 37.785 euro geldt tot en met 31 oktober 2023. Wat de prijs hierna wordt, is nog even afwachten. Die zal heus niet opeens torenhoog worden, maar het is iets om rekening mee te houden.

Met subsidie kost de MG4 Electric Trophy Extended Range onder de streep 34.835 euro. Collega Bart pakt er een aantal concurrenten bij en komt tot de conclusie dat het hiermee de eerste EV is die minder dan 35 mille kost en verder komt dan 500 kilometer.

Wat vind ikzelf van de MG4 Electric Trophy Extended Range?

Wie in de markt is voor een betaalbare elektrische gezinsauto dan wel leaseauto met ruimte voor een klein gezin, kan niet om de MG4 Electric heen. De EV zet de concurrentie prijstechnisch op achterstand, zo simpel is het. En daarbij heeft MG niet op de uitrusting beknibbeld. In tegenstelling zelfs.

De binnenruimte klopt, alsook de rijeigenschappen, al rijdt de auto zoals eigenlijk elke EV in zijn klasse: stil, vlot en zonder emotie. Vooral dat laatste is de reden dat ik vooralsnog niet overstag ga, maar ik snap je volledig als jij dat wel doet.