De nieuwe Hyundai Kona is vanaf nu beschikbaar voor private lease

In 2017 zagen we voor het eerst de Hyundai Kona in Nederland verschijnen. Dit jaar is de nieuwe, tweede generatie van de compacte suv op de markt gekomen. De volledig nieuwe Hyundai Kona is vanaf nu beschikbaar voor private lease.



Waarom private lease? Je betaalt elke maand hetzelfde bedrag om in een nieuwe auto te rijden. Hierin zitten vaste kosten als de afschrijving, verzekering en ook het onderhoud verwerkt. Ook hoef je je niet druk te maken over het aankoopbedrag en -proces. Je wordt dus volledig ontzorgt. Enkel de benzine of stroom komt er nog bij, daarna kun je op weg. Een goede optie als je op zoek bent naar een compacte suv is de Kona. De Hyundai Kona private lease je voordelig via onze vergelijker.

Motorisering Hyundai Kona: 2 keuzes

De Hyundai Kona is in onze vergelijker te bestellen met 2 verschillende aandrijflijnen: de hybride en de volledig elektrische Kona. De hybride is wat goedkoper, al scheelt het opvallend weinig in vergelijking met de EV.

De hybride-versie van de Hyundai Kona heeft 141 pk en 265 Nm. Interessanter zijn echter de uitstekende verbruikscijfers: door de hybride techniek is een verbruik van onder de 5 liter per 100 kilometer (1 op 20) niet zeldzaam.

Dan de elektrische versie van de Kona. Deze is er in twee uitvoeringen. De instapper heeft een elektromotor die 156 pk produceert en een accupakket van 48,4 kWh. Deze combinatie geeft je een actieradius van 377 kilometer (WLTP). De tweede elektrische motorisering brengt je meer vermogen (218 pk), maar ook ruim 100 kilometer meer actieradius (514 kilometer) door de batterij van 65,4 kWh.

Futuristisch (en Chinees) ontwerp

Het ontwerp van de Kona is duidelijk op de schop gegaan. Het opvallendste verschil zijn de twee lichtstrips die zowel aan de voor- als achterkant van de Kona zijn te vinden. Dit geeft de Kona een futuristisch en ook enigszins Chinees uiterlijk. De modelnaam is zoals bij vrijwel alle nieuwe auto’s uitgeschreven op de achterklep. Ook is de Kona 18,5 centimeter langer dan zijn voorganger. Dit komt ten goede van de binnenruimte.

Hyundai Kona uitvoeringen

Als je een Hyundai Kona wilt bestellen, zal je even de tijd moeten nemen om een uitvoering te kiezen. Er zijn namelijk een hoop verschillende opties te verkrijgen via 10 verschillende versies (5 hybride en 5 elektrische). De basisuitvoering voor zowel de hybride als de EV is ‘Comfort’. Hiermee ben je verzekerd van adaptieve cruise control, parkeersensoren en een achteruitrijcamera, volledig automatische airconditioning met twee zones en een 12,3 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Voor upgrades als een digitaal instrumentarium, privacy glass, een Bose-geluidsinstallatie, sfeerverlichting, kunstleren bekleding, 18 of 19 inch lichtmetalen velgen, een 360 parking-camera en panoramisch dak kun je terecht bij de andere uitvoeringen. Die beginnen bij ‘Comfort Smart’, en gaan via ‘Premium’ en ‘N-Line’ naar de topversie ‘Premium Sky’.

Hyundai Kona private lease

Kan deze compacte suv uit de Hyundai-stal je wel bekoren? De Hyundai Kona private lease je via onze private lease vergelijker. Ook de Hyundai Kona Electric private lease je via Auto Review. Wil je toch een alternatief model leasen? Kijk eens naar de vernieuwde Peugeot 2008, het Franse antwoord op je compacte suv-behoeftes: