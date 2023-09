Deze extravagante Nissan (met vleugeldeuren!) is serieuzer dan jij denkt

Nissan heeft de Concept 20-23 onthuld. Deze elektrische voorbode van de Nissan Micra ziet er met zijn uitgeklopte wielkasten, enorme dakspoiler en opvallende vleugeldeuren ontzettend gaaf uit, maar ook wel een beetje onrealistisch. Toch is de Nissan Concept 20-23 serieuzer dan je op het eerste gezicht verwacht.

Nissan zegt er officieel niks over, maar de Nissan Concept 20-23 is een voorbode van de nieuwe Nissan Micra. Het huidige model, dat gebaseerd is op de Renault Clio, is al sinds 2017 op de markt en aan vernieuwing toe. Begin 2022 gaf Nissan al een teaserfoto vrij van een nieuwe compacte elektrische auto voor Europa (de middelste foto hieronder). Toen had Nissan het wel over de opvolger van de Micra. En de ovaalvormige koplampen hiervan lijken verdacht veel op de exemplaren van het nu gepresenteerde studiemodel.

Ga er dus maar vanuit dat je hier een voorbode van de nieuwe Nissan Micra ziet, al zal het uiteindelijke productiemodel er een stuk minder spectaculair uitzien. Desondanks belooft het de leukste generatie ooit te worden, die teruggrijpt op het design van de Micra uit het begin van dit millennium. Ook die versie heeft van die grappige ovaalvormige koplampen. Met nota bene een bobbel erop, zodat je tijdens het inparkeren de hoeken van de neus beter kunt inschatten.

Betaalbare elektrische auto

Omdat de nieuwe elektrische Nissan Micra een betaalbare elektrische auto moet worden, kun je het extravagante design van de Concept 20-23 wel op je buik schrijven. Vergeet het futuristische interieur ook maar, want ook dat zul je niet terugzien in het productiemodel. Gelukkig maar, want heel comfortabel ziet het er niet uit.

De Nissan 20-23 staat op het CMF B-EV platform waarop ook de nieuwe elektrische Renault 5 en de Alpine A290 komen te staan. De nieuwe Nissan Micra zal dan ook van dezelfde band lopen als de nieuwe Renault 5, in Frankrijk.

Actieradius 400 km

Behalve over het extravagante design zegt Nissan nog bar weinig over de concrete specificaties van de Concept 20-23. Sterker nog, eigenlijk helemaal niks. Reken in ieder geval op voorwielaandrijving en een actieradius van om en nabij de 400 kilometer, die specs heeft de 136 pk sterke Renault 5 namelijk ook. De naam Concept 20-23 is overigens een verwijzing naar het 20-jarig jubileum van Nissans designstudio in Londen, die verantwoordelijk is voor het design van de auto.

Groot EV-offensief

De Nissan Concept 20-23 is niet alleen een voorbode van de nieuwe elektrische Micra, maar van een groot EV-offensief van Nissan. Tot 2030 zegt Nissan wereldwijd 27 geëlektrificeerde modellen te introduceren, waaronder 19 EV's. Elke nieuwe Nissan die vanaf nu naar Europa komt, is volledig elektrisch. Het merk zegt verder dat het in 2028 zijn langverwachte solid-state batterij klaar heeft. Nissan verwacht hiermee zijn elektrische auto's goedkoper te kunnen fabriceren en laadtijden drastisch te kunnen verkorten.