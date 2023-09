Onzekerheid over wegenbelasting: verkoop elektrische auto’s dreigt in te storten

Het is de roze olifant in de kamer van de autowereld: wat gaat er gebeuren met de wegenbelasting op elektrische auto’s vanaf 2025? Gaat het door? Hoe hoog wordt-ie? Of moet de overheid juist de portemonnee trekken om de stagnerende verkoop van elektrische auto’s te stimuleren?

Zo vlak voor de verkiezingen zijn zowel de regeringspartijen als de partijen die in de oppositie zitten in een gulle bui. De accijnsverhoging op benzine per 1 januari? Geschrapt. De voorgenomen verhoging van de spitstarieven van NS? Weg ermee!

Maar op een belangrijk dossier blijft het stil: wat gaat er nou precies gebeuren met de wegenbelasting op elektrische auto’s? Het plan is dat je vanaf 2025 25 procent gaat betalen van het tarief en vanaf 2026 zou je de volle mep gaan betalen. Maar welk tarief dan? Vermoedelijk dat van benzine-auto's, maar dat is nog niet 100 procent zeker. Tegelijk loopt in 2025 de huidige SEPP-subsidieregeling af voor privé aangeschafte nieuwe elektrische auto’s.



SEPP-subsidie 2025

Vooral die wegenbelasting is een probleem. Een elektrische auto zou dan niet alleen in aanschaf, maar ook in wegenbelasting veel duurder worden dan een auto die op benzine rijdt. Hij is namelijk veel zwaarder en dat is te wijten aan het zware accupakket. Zo weegt de 77 kWh-batterij in onder meer de Volkswagen ID.3 en Skoda Enyaq liefst 500 kilo.



De RAI Vereniging, die de belangen van auto-importeurs behartigt, verwacht dat vooral particuliere kopers massaal gaan afhaken als deze tarieven daadwerkelijk gaan gelden: “De onduidelijkheid over en de hoogte van de auto­belastingen voor de periode na 2025 schrikt de consument af en stopt de vergroening.”

Niet alleen mensen die nu nog niet elektrisch rijden, verkeren in onzekerheid. Ook voor particuliere kopers die nu al elektrisch rijden heeft het invoeren van wegenbelasting gevolgen. Bijna de helft geeft aan niet langer elektrisch te blijven rijden bij een volgende auto, als de kabinetsplannen vanaf 2025 doorgaan.

Verkoop elektrische auto’s daalt

De gevolgen van de onzekerheid is dat kopers in afwachting van de plannen hun aankoop uitstellen. En dat is weer slecht nieuws voor de autodealers. De RAI Vereniging verwacht dat het aandeel van elektrische auto’s in de totale verkopen zal dalen. De belangenvereniging wil met een volgend kabinet om de tafel met de volgende boodschap: duurzaam vervoer zou gestimuleerd moeten worden in plaats van afgestraft met hoge kosten.